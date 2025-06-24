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賴清德團結十講談「國家」 國台辦點名警告：犯罪

記者廖士鋒、陳政錄／綜合報導
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中國大陸國台辦發言人陳斌華23日發表長篇的答記者問，針對賴清德的團結10講第1講的兩岸論述予以駁斥。（記者陳政錄／攝影）
中國大陸國台辦發言人陳斌華23日發表長篇的答記者問，針對賴清德的團結10講第1講的兩岸論述予以駁斥。（記者陳政錄／攝影）

賴清德總統22日發表團結10講中的第1講，針對兩岸論述表態強硬，而中國大陸國台辦則在23日晚間回應，批評他「是對台灣人民光榮的愛國主義傳統和無數先烈犧牲奉獻的背叛和犯罪」；陸委會深夜回應，呼籲中共正視兩岸現實，透過有意義的對話取代惡意謾罵。

賴總統的第1講「國家」，他表示2758號決議僅處理聯合國席次代表問題，並沒有牽涉台灣。他也強調台灣早在信史、有文字以前就有獨立的生態系。他並指出「中國」的威脅除了文攻武嚇，最主要有5個威脅，且重申「中華民國、中華民國台灣、台灣都是我們的名字，都是我們國家的名字，都一樣響亮。無論用哪一個名字稱呼我們，我們都是獨立自主的國家」。

對於這些兩岸論述，大陸國台辦發言人陳斌華23日晚間罕見以長篇的「答記者問」回應，重批賴的相關說法。

陳斌華直接點名「賴清德」指出，賴清德22日的講話充斥著謊言與欺騙、敵意與挑釁，刻意曲解、割裂歷史，大肆兜售台獨分裂謬論，妄圖為其建構台獨論述炮製拼湊依據，為其推動「大罷免」政治鬥爭謀取政治私利進行文宣造勢，「是一篇赤裸裸煽動兩岸對立對抗的台獨宣言，是一盤錯漏百出的台獨歪理邪說大雜燴，充分暴露其冥頑不化的台獨本性」。

陳斌華提到，賴清德在講話中刻意篡改台灣的歷史，否認台灣自古屬於中國的事實，否定台灣先住民係從大陸直接或間接移居而來，罔顧中國歷代政府管轄台灣的事實，是對歷史的歪曲和踐踏。

他批評賴清德在講話中無視台灣同胞與大陸同胞戮力同心、共禦外侮、付出巨大犧牲打敗外族侵略、讓台灣回歸祖國懷抱的歷史事實，把台灣同胞愛國愛鄉愛土的感情與所謂台獨掛鉤，企圖蠱惑台灣民眾，「是對台灣人民光榮的愛國主義傳統和無數先烈犧牲奉獻的背叛和犯罪」。

陳斌華還表示，賴清德在講話中偷換概念，抹殺二戰勝利成果，拋開「開羅宣言」、「波茨坦公告」等一系列具有國際法效力的法律文件，挑戰扭曲聯大第2758號決議，妄稱「台灣不屬於中國」、鼓吹」互不隸屬」，完全違背國際法，是對國際法權威的公然挑戰，

陳斌華強調，賴清德違背歷史、現實和法理胡編亂造的種種謬論，「只會被掃進歷史的垃圾堆」。台灣的前途，只能由包括台灣同胞在內的14億多中國人民共同決定。「賴清德無論怎樣費盡心機，都改變不了台灣是中國一部分的法理事實，動搖不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢」。

陸委會說。國台辦以了無新意的「一中」敘事，重申其擁有台灣主權的舊調，完全經不起檢驗，也無法獲得台灣人民的認同。

陸委會指出，賴總統闡述歷史事實，有理有據，證明中共所宣稱「台灣自古以來是中國不可分割的一部分，台灣不是主權獨立國家」，只是毫無依據的虛構謊言。

陸委會強調，中華民國自1912年成立迄今已歷114年，中華人民共和國從未統治過台灣一天。中華民國政府與全體軍民在二戰反侵略、護家園，最終取得抗戰勝利。1943年「開羅宣言」、「波茨坦公告」兩份文件簽署時，中華人民共和國尚未建立，且聯大第2758號決議的內容未提到台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，中共據此建構所謂的「一中原則」，根本是扭曲歷史事實，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

賴清德 中華民國 華人

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