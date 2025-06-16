美軍前高層：2027攻台論像宣傳口號 這1年非決定性時刻

圖為台方在澎湖的火砲射擊操演。(本報資料照片)

2027年是解放軍 成立百年，美軍高層不斷示警北京可能此時攻台，曾任太平洋總司令的布萊爾(Dennis Blair)認為，此說法比較像是宣傳口號，台灣愈能讓北京覺得出兵風險過高，甚至可能影響中共 統治存續，就愈有嚇阻效果，台海維持和平的機率就愈大。

布萊爾上周應邀參加台北政經學院基金會「2025台海防衛兵推」，返美前接受媒體訪問表示，五角大廈每年都發布中國軍力評估，提及解放軍正逐步擴張，目標是成為世界一流軍隊，但2027年只是過程中的一個階段，不會是一個決定性的時刻。

布萊爾說，觀察解放軍發展，其現代化步伐是全面性的，例如大量投資核子嚇阻、太空 系統、航艦戰鬥群、遠程後勤支援等領域，都不是專為犯台而打造；北京若有專為建立對台作戰能力的具體時間點，解放軍發展模式應該會非常不同。

布萊爾強調，他絕不會低估解放軍30年來的進步，但他認為人員素質的提升，不大可能趕上硬體更新速度；人員即使努力訓練、演習，還是無法代替實戰經驗，而從近年仍有多位將領突然「消失」下落不明，則可看出貪腐問題依舊存在。

他表示，如果到了2027年，台灣已採取必要的強化防衛能力措施，美方也持續推進高超音速武器與其他先進科技的研發，屆時的整體態勢，美國與台灣仍能維持有利地位。台灣愈能讓北京覺得出兵風險過高，甚至可能影響中共統治存續，就愈有嚇阻效果，台海維持和平的機率就愈大。