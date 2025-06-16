我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

美軍前高層：2027攻台論像宣傳口號 這1年非決定性時刻

記者程嘉文／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為台方在澎湖的火砲射擊操演。(本報資料照片)
圖為台方在澎湖的火砲射擊操演。(本報資料照片)

2027年是解放軍成立百年，美軍高層不斷示警北京可能此時攻台，曾任太平洋總司令的布萊爾(Dennis Blair)認為，此說法比較像是宣傳口號，台灣愈能讓北京覺得出兵風險過高，甚至可能影響中共統治存續，就愈有嚇阻效果，台海維持和平的機率就愈大。

布萊爾上周應邀參加台北政經學院基金會「2025台海防衛兵推」，返美前接受媒體訪問表示，五角大廈每年都發布中國軍力評估，提及解放軍正逐步擴張，目標是成為世界一流軍隊，但2027年只是過程中的一個階段，不會是一個決定性的時刻。

布萊爾說，觀察解放軍發展，其現代化步伐是全面性的，例如大量投資核子嚇阻、太空系統、航艦戰鬥群、遠程後勤支援等領域，都不是專為犯台而打造；北京若有專為建立對台作戰能力的具體時間點，解放軍發展模式應該會非常不同。

布萊爾強調，他絕不會低估解放軍30年來的進步，但他認為人員素質的提升，不大可能趕上硬體更新速度；人員即使努力訓練、演習，還是無法代替實戰經驗，而從近年仍有多位將領突然「消失」下落不明，則可看出貪腐問題依舊存在。

他表示，如果到了2027年，台灣已採取必要的強化防衛能力措施，美方也持續推進高超音速武器與其他先進科技的研發，屆時的整體態勢，美國與台灣仍能維持有利地位。台灣愈能讓北京覺得出兵風險過高，甚至可能影響中共統治存續，就愈有嚇阻效果，台海維持和平的機率就愈大。

布萊爾肯定台灣軍官體系不屬任何政黨，而是效忠國家。但台灣軍方與解放軍一樣，也面臨缺乏戰場經驗的問題。台灣尤其吃虧之處，是無法和他國聯合演訓，交流訓練也比較缺乏，但與美軍合作已比20年前改善很多。台灣軍方另一點值得稱道的是，清楚自身所面臨的威脅，例如對哪些地區可能被敵人發動兩棲或空降攻擊，相關資訊都一清二楚。

2027年是解放軍成立百年，美軍高層不斷示警指北京可能2027攻台，但曾任太平洋...
2027年是解放軍成立百年，美軍高層不斷示警指北京可能2027攻台，但曾任太平洋總司令的布萊爾(右二)認為此說法像是宣傳口號。(記者曾原信／攝影)

解放軍 中共 太空

上一則

21歲單純如10歲…男疑遭父軟禁10餘年 130人搶當「再生父母」

下一則

鄭愁予91歲辭世 達達的馬蹄成絕響 台灣學子都讀過他的詩

延伸閱讀

2027攻台論又起？美國前太平洋總司令：假議題

2027攻台論又起？美國前太平洋總司令：假議題
險些跌倒…孫燕姿首登北京鳥巢 揪5萬人大合唱

險些跌倒…孫燕姿首登北京鳥巢 揪5萬人大合唱
總統權力不能質疑？聯邦地方法官：這正是開國元勳害怕君主制的原因

總統權力不能質疑？聯邦地方法官：這正是開國元勳害怕君主制的原因
法官暫時禁止川普派國民兵進洛杉磯 13日中午生效

法官暫時禁止川普派國民兵進洛杉磯 13日中午生效

熱門新聞

洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行