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新聞評論／館長、沈伯洋、林昀儒的紅色界線 邏輯粗糙任意切

聯合報社論
網紅館長在參觀四行倉庫後受訪，自曝也曾寫過遺書。（取材自「館長惡名昭彰」YouTube）
網紅館長在參觀四行倉庫後受訪，自曝也曾寫過遺書。（取材自「館長惡名昭彰」YouTube）

綠委沈伯洋之父被爆在大陸「賺紅錢」，引發外界議論。沈伯洋是賴政府「認知作戰」首席軍師兼抗中急先鋒，並透過「黑熊學院」推動民防武裝訓練；而今其父被爆「賺紅錢」，沈伯洋竟稱：「不能一概把人當中共同路人」。此話太離奇，說「一切交流都是統戰」的，不正是沈伯洋本人嗎？把台商、交流者、兩岸和平論者打成「中共在地協作者」的，不也是他自己嗎？

向各種與大陸有生意往來者，扣上「賺紅錢」的大帽，當然不公平。但當沈伯洋風風火火地在台推動抗中認知作戰，帶領賴政府及側翼青鳥大肆向在野黨「扣紅帽」，甚至對藝人、名嘴、陸配、文化界發動「抓鬼」遊戲，已將台灣帶進一個空前猜忌與撕裂的氛圍。誰料，在他大燒兩岸仇恨之火時，其父沈土城卻還在大剌剌賺中國錢。一被揭穿，他竟然學起被害者，高呼：「不能一概把人當中共同路人！」

這句話，被他抹紅的人說過千百次，從來未受理會。如今，同樣的話從沈伯洋的口中說出，讓人有五雷轟頂的感覺，諷刺至極！沈伯洋從貼別人紅標籤的「加害者」，變成被貼紅標籤的「受害者」，角色轉換之神速令人瞠目結舌。不同的是，他享有府院黨的全力捍衛，各部門荒謬怪奇的論調齊發，暴露賴政府高呼的「認知戰」無腦也無心。

更可議的是，賴總統竟以主席身分在中常會親自聲援沈伯洋。賴清德稱，中共將沈父貼上「賺紅錢」標籤，目的是為向大罷免製造寒蟬效應；中共假扮媒體發起攻擊，竟還有在地協力者配合操作，不顧對國家的忠誠。從這些談話，賴清德對沈伯洋的呵護溢於言表，但他的不明就裡、易受欺矇更是一覽無遺。府院黨剛剛爆發潛伏多年的共諜案，其原因，不正是對左右的「輕信」所致？

在沈家賺紅錢又栽紅禍引發熱議之際，館長陳之漢以名嘴身分登陸進行現場直播，也引發兩岸的共同關注。館長近年的政治立場略有挪移，他此行主要目的，是想戳破民進黨近年為反中抗中所編造的宣傳，以現場直擊的方式證明多為謊言。無論他的動機是商業還是政治，對從未赴陸旅遊的台灣人而言，至少可透過鮮活的畫面及人物互動了解對岸進展，不必活在民進黨編造的虛矯宣傳中。

有趣的是，館長登陸直播雖受到不少大陸民眾的關注，有人排隊與他合照；但另一方面，也有人挑釁地問他是「哪國人」，當他答稱「中華民國」時，隨即有人向政府舉報他是「台獨分子」，意圖「分裂國土」，應該逮捕。由此可見，隨著兩岸關係的緊張，兩岸人民之間的容忍度也逐漸縮減。最糟的是，有些人抓著最表層的統、獨名稱大作文章，強調歧異。大陸有些民眾無法容忍「中華民國」的存在，就跟台灣有些民眾聽到「陸配」、「陸客」即繃緊神經一樣，都是雙方政客的撕裂言語所長期洗腦的結果。

桌球名將林昀儒最近赴山東參賽，在參觀一所學校時，和同行選手皆隨俗佩戴了「紅領巾」與學童互動，遭官方刻意渲染。綠營網軍為此譴責林昀儒被統戰，陸委會藉機要求選手「避免落入統戰陷阱」，體育署則呼籲對岸「勿藉機矮化台灣」。林昀儒不過是一名運動選手，其入境隨俗不該受到苛責，外界用狹隘的政治來責備他，更是搞錯重點。

從上述的例子看，紅色界線的是非應有明確的判準，不宜人云亦云，用粗糙的邏輯「黑白切」。唯有兩岸政府放寬心胸，兩岸人民才能凝聚更多同理心，而不必成天嘴刀相向。

中共 林昀儒 中華民國

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