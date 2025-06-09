因應美中AI算力戰 台積海外建廠美國優先 日、德放緩

台積電海外布局重新調整，以美國亞利桑那州廠優先，因應美國推動主導全球ＡＩ領域的計畫；至於日、德建廠則同步放緩。圖為台積電亞利桑那州廠。（中央社）

為配合美國要把50%的人工智慧（AI ）運算能力留在美國的政策目標，台積電 海外布局重新調整，以美國亞利桑那州廠優先，日、德建廠則同步放緩。據了解，過去因台積電亞利桑那州廠建廠進度緩慢而採取觀望的台積電供應商，近期也全數動起來，積極覓地評估建廠，或增派人力與台積電討論三廠的建廠事宜。

台積電3日舉行股東會，董事長魏哲家於日前股東會後受訪表示，日本熊本二廠延後動工。台積電建廠小組隔天接獲指示，「台積電當前海外布局以美國亞利桑那州廠優先進行，日本熊本二廠和德國德勒斯登廠均延後」。台積電供應鏈透露，已接獲台積電建廠小組相關布局調整，加速在亞利桑那廠配套計畫作業。

而台積電將亞利桑那州列為海外布局優先項目，據了解，與川普政府推動的「AI大計」有關。美國商務部長盧特尼克近日聲明，要求50%的AI算力必須位於美國境內，原因攸關國家安全，更將深遠影響全球AI資源分配。盧特尼克的聲明，隱約反映美中科技戰，已從原本的半導體晶片戰，再聚焦於以AI為核心的算力大戰。美國要把百分之五十的人工智能運算能力留在美國，那就得讓全球AI大廠留在美國。

近期輝達、蘋果及軟銀和OpenAI等公司相繼宣布在美投資5000億美元重大投資計畫， 包括輝達計畫打造AI伺服器製造基地，並與台積電、鴻海與緯創等台灣科技製造大廠合作，共同推動晶片與超級電腦產線落地美國；OpenAI也宣布和軟銀、甲骨文等夥伴打造「星際之門」計畫，在美國建設AI基礎設施；台積電最大客戶蘋果也宣布未來四年在美國投資逾5000億美元，包括在德州設立伺服器製造廠，和支援一連串聚焦AI、晶片，以及促進全美學生與勞工技能發展的計畫。

這些計畫不難看出川普政府要藉由強化AI基建，強化美國在全球AI領域主導地位，進而拉開與中國的差距。相關AI廠商負責基建，至於AI晶片由誰生產，華府的優先考慮當然是美商英特爾 ，但英特爾陷入財務困境，要迎頭趕上台積電已是步履蹣跚，恐怕很難扛起如此重責大任。

長期研判地緣政治變局的半導體專家表示，台積電增提千億美元投資案，已確定入列川普政府AI大計的核心成員名單，但推斷英特爾也會在備位之列。如此一來，未來美國大幅建構AI基礎所需的AI加速器、繪圖處理器（GPU）、神經處理器（NPU），甚至AI用特殊應用IC（ASIC），都將優先交台積電生產。這也是魏哲家之所以在股東會敢說未來五年到十年公司前景非常好的最大憑藉。

然而，AI相關晶片需求強勁，非AI晶片目前受匯率和關稅不確定因素影響，狀況仍疲弱，尤其台積電在日本和德國的布局，是以切入當用車用晶片供應鏈為出發點，近期車用晶片仍處於庫存調整，不少歐洲晶片大廠不得不祭出裁員或減產行動，台積電熊本一廠同樣也因主要客戶下單減少而萎縮，相關美國AI晶片拉力強勁，自然得全力迎合美國大客戶協助提升美國AI自主權。