新聞幕後╱台神祕「網路戰聯隊」 隱身民間或公務大樓

資通電軍指揮部網路戰聯隊招募以初階士官兵為主。圖中人物與新聞無關。圖/軍聞社

中國大陸發布懸賞台灣「資通電軍」通報，指控台灣有20名人員參與網路攻擊。此舉顯示軍種所轄「網路戰聯隊」，確實已深入對岸與共軍駭客 抗衡，威脅共軍。

事實上，網路戰聯隊不管是過去基信或現在忠信營區的聯隊部，只是行政管理單位，主要執行進攻、防護的各中隊，分布在北、中、南的民間或公務大樓一角，可能是某智庫的附屬單位，或公務機關中某個乏人問津的神祕房間。從業者都是具備資通、資安或駭侵專長的年輕軍文職人員，對外聲稱是執行國軍網路防毒防護作業，實質上進攻就是最好的防護。

台灣國安局或資通電軍，正規情報單位資通編制人員，講究以資安證照論薪。但擁有高明網攻手法的駭客性格往往較不拘謹，於公於私甚至不喜因證照被登錄在案。吸收民間網攻特殊人才，向來是情報單位諱莫如深的艱難業務，近年已發展出不少靈活不為外人道的聘用手法，不受軍隊刻板生活影響，吸收到性格不羈但技術高明的駭侵人員。

資通電軍的網路戰聯隊除跨境對敵情蒐攻擊，也在國軍各項操演中模擬滲透，扮演網路裡的天威部隊。近年曾有國防部 高司某聯參因遭模擬滲透，甚至惱羞成怒，憤而對資通電軍特定成員興訟，可見其滲透技術的高明。

兩岸網路作戰白熱化，網攻作戰中滲透架橋需要多重身分，為吸收可作為網攻跳板的中間人，雙方都使盡渾身解數。對岸常見使用木馬病毒植入台灣要員或媒體手機，試圖竊取情資，遭資通電軍偵測清洗，台灣則利用資通環境發達優勢，以交友和社群為網攻跳板。不管北京政府方面所謂查緝專刊點名台灣資通電軍人員身分是否個個真實，台灣網戰攻勢確實對中共形成真實威脅。