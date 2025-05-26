新聞評論／緊跟川普國防思維 賴政府能應對巨變？

台國防部部長顧立雄。（記者林伯東／攝影）

台國防部 長顧立雄最近受訪表示，藉由美國在亞洲的軍事力量與同盟，並提醒北京戰爭必須付出可怕的經濟代價，就能遏制中國大陸。顧立雄在這次上任以來最全面的外媒採訪中，將中共 犯台關鍵簡化為成本利益的算計，雖然符合美國總統川普 的商人思維，卻顯然不清楚中共對於領土主權的底線，更未考量東西方軍力消長的巨變，賴政府如此國防戰略思維，怎能讓人民安心？

顧立雄強調，國軍必須在兩年後達到高戰備水準，要讓中共知道侵台成本將遠遠高於利益；其「備戰才能避戰」的想法，遵循賴清德總統的戰略構思。對照日前美國國務卿魯比歐列席參議院會議稱，必須讓中共對台行動的利益小於代價才能進行嚇阻，且須由台灣自衛能力開始等談話，賴政府緊跟美國老大的小弟味十足，卻恐嚴重誤判世局變化。

川普昨天出席西點軍校畢業典禮致辭時，為其孤立主義、對盟邦缺乏信任辯護，並批評過去20年美國領導人把美軍拖進浪費時間、金錢與靈魂的任務中。稍早美國副總統范斯也向海軍學院畢業生說明川普政府戰略思維；他坦承美國主導時代結束了，美國將不再投入不明確的軍事任務；美國將恢復以現實為本的戰略，保護美國核心利益。未來若有必要出兵，會採快打行動，就像川普下令對葉門叛軍青年運動動武，迫使他們停止攻擊美國船艦。

美國主導時代結束了，美國有此自覺，台灣卻似渾然無知。例如范斯提到的葉門青年運動，已讓美國杜魯門號航空母艦損失3架F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機。美國與青年運動談和，看似難以支撐航母打擊群持續燒錢，實則難掩青年運動多次轟擊美國航母群的事實，更傳聞青年運動擁有俄羅斯、伊朗甚至中共超高音速導彈，為美航母艦隊帶來陰影，重創其威懾能力。

再以顧立雄援引俄烏戰爭對習近平「是鼓勵還是警訊」的問題為例。中共常駐聯合國副代表耿爽年初在安理會回嗆美國時曾說，「如果中國真支持俄羅斯，戰爭早已結束」；當時外界或覺誇大，但印巴空戰後，反迫使西方必須省思其言。

去年底美國國防部公布的《中國軍力報告》，雖提醒留意中共的軍事現代化，卻下結論，指共軍如想在可接受的代價下迅速侵台，如今「不見得更靠近這個目標」。但幾天後中共即流出兩款六代機的殲-36與殲-50影照，打臉美方情蒐失真；半年來更見各種試飛影片不斷流出。反觀美國，除宣稱全球第一款六代機是美製B-21轟炸機力圖扳回顏面，也只見川普秀出F-47六代戰機ＰＰＴ，前幾天又提出將建構金穹飛彈防禦系統，但變數仍大。

更殘酷的現實是，5月7日印巴空戰，巴方宣稱以中共殲-10CE戰機搭配陸制導彈，超視距擊毀印度最先進的三架法製飆風戰機，隨後又宣稱以中巴合製的梟龍戰機加導彈，擊毀俄製S-400防空導彈等戰果，印證就連中共的小老弟也已具備先進戰場態勢感知能力，遑論各式武器的實戰力；反觀印方，只能靠放10天「勝利假」做大內宣。

顧立雄表示，將著重於建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力、灰色地帶行動應處等「4大建軍」面向。單論防衛或無問題，但台灣人民能否與烏、以、巴人民一般高度團結？看賴政府惡整在野黨，可能嗎？更關鍵的是，中共多次宣示不惜代價的決心，試圖以成本利益來遏阻其犯台，更是一廂情願。說到底，維繫台海和平就只剩呼應「商人川普」投錢備戰一途？這才是賴政府應該誠實回答的問題。（轉載自聯合報社論）