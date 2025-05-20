陸網紅駕橡皮艇登桃園海岸 海巡：影片非變造

山東一名自稱「山東凱哥」的網民，18日在X平台上發布兩段影片，聲稱自已駕動力橡皮艇自長樂機場沙灘下水，花一天時間航抵桃園沙灘順利登陸，在一處有風機的沙灘插上五星旗並自拍。（取材自X影片）

自稱「山東凱哥」中國大陸籍男子在抖音 上傳影片，宣稱從福建省駕駛橡皮艇登陸桃園市海岸。海巡署昨表示，鑑定影片未經偽變造，但該男臉部「沒曬傷」，且以油料量研判採此方式偷渡 「有可能但非常勉強」，不排除有在台「擺拍」可能，深入追查。

山東凱哥前天在抖音上傳影片，宣稱本月15日駕動力橡皮艇，從福建長樂花九小時，下午2時53分抵達桃園大園風力發電機岸際，並在沙灘插五星紅旗後返回；陸籍宋姓父子15日從福建駕橡皮艇，隔天在觀音海水浴場沙灘被查獲，距影片所稱登陸處9.9公里。

海巡署副署長謝慶欽說，影片經鑑定，岸際拍攝未經偽變造，確定是在桃園大園風力發電機岸際，但是駕橡皮艇偷渡來台或在台就近「擺拍」，已調閱路口監視器並協調移民 署及國防部追查，並報檢方指揮偵辦。

謝說，依影片所稱，直線距離95海里，預估單趟用油58.5公升，來回要117公升，須用每桶30公升油桶預備四桶，共120公升才能來回，且舷外機不能持續高速，不然會「燒機」，因此「有可能但非常勉強」。

另外海上日曬強烈，以過去偵辦經驗，查獲案例都是脫水嚴重，甚至送醫急救，這部分山東凱哥沒有，也不排除是從海峽中線或禁限制水域24海里以外接駁。

謝說，上網買橡皮艇及舷外機安裝偷渡，一般在金門及馬祖，近期台灣本島數量激增，不排除是中國認知作戰及灰帶襲擾；目前海巡有紅外線熱顯像儀，但數量不夠，雷達對橡皮艇這種小型目標很難分辨，微弱光點會與海浪、雜訊混在一起，需建置高科技岸海監偵系統，經費龐大，希望爭取特別預算。

依出入國及移民法、台灣地區與大陸地區人民關係條例，大陸人偷渡來台，處五年以下徒刑、拘役或科或併科50萬台幣（約1.66萬美元）以下罰金。謝慶欽說，實務上最多判八個月徒刑，有的更短，易科罰金為主，希望從重處罰，發揮嚇阻效果。