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大陸對台POM徵反傾銷稅 期限5年 整體稅率低於美歐日

記者陳宥菘、林海／台北19日電
大陸商務部公告，對台灣聚甲醛產品課徵反傾銷稅，經濟部表示，已經鼓勵業者應訴，並協助爭取海外商機。（本報資料照片）
大陸商務部公告，對台灣聚甲醛產品課徵反傾銷稅，經濟部表示，已經鼓勵業者應訴，並協助爭取海外商機。（本報資料照片）

大陸商務部昨日公告對原產於台灣及美歐日的進口共聚聚甲醛（POM）反傾銷調查的最終裁定，認定皆存在傾銷，將自19日起課徵反傾銷稅。其中，台灣寶理稅率3.8%、台塑稅率4%，其他台灣公司稅率則為32.6%。

經濟部表示，大陸去年5月開始對自台進口聚甲醛展開反傾銷調查時，即鼓勵業者應訴並補助業者聘僱律師，維護權益，另為協助業者分散市場，也依石化業者需求，採取異業結盟模式，透過邀請海外買主採購洽談、加強數位行銷等作法，協助爭取海外商機。在政府及業者努力下，今年1至4月出口至大陸的金額已較去年同期下降25.5%、約2013萬美元，出口占比亦減少至61.7%。

大陸商務部去年5月19日公告對原產於美國、歐盟、台灣及日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查，當時正值賴總統就職前夕，備受外界矚目。在今年1月16日初步裁定存在傾銷後，大陸商務部昨正式發布終裁結果認定存在傾銷，時間點又緊臨賴總統就職周年，再引關注。

共聚聚甲醛是一種熱塑性工程塑膠，廣泛應用於汽車和消費電子產品。經濟部去年5月指出，台灣出口至大陸市場的聚甲醛約4.7萬噸，0.79億美元，占台灣聚甲醛總出口市場的6成。台灣的聚甲醛則是大陸第4大進口來源，次於歐盟、南韓、美國。

大陸商務部昨發布2025年第25號公告，最終認定原產於美歐台日的進口共聚聚甲醛存在傾銷，「中國大陸共聚聚甲醛產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係」。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，將自5月19日起對上述地區的共聚聚甲醛徵收反傾銷稅，期限5年。

其中，台灣方面，台灣寶理稅率3.8%、台塑稅率4%，其他台灣公司稅率則為32.6%，整體稅率低於美、歐、日。

值得一提的是，近期與大陸關稅戰稍緩的美國則面臨最高稅率，泰科納（Ticona）與其他美國公司的稅率高達74.9%。歐盟的塞拉尼斯（Celanese）與其他歐盟公司稅率皆為34.5%；日本的旭化成稅率為24.5%，（日本）寶理及其他日本公司稅率為35.5%。

聚甲醛是「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）早收清單大陸對台零關稅項目之一，不過因屬大陸自去年6月15日起對石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等134項產品中止ECFA關稅減讓之一後，已不再適用優惠稅率。

商務部 歐盟 關稅

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