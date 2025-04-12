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政院估台對美出口衰退26% 卓榮泰：把握90天緩衝期

記者余弦妙／台北12日電
行政院長卓榮泰立院專案報告。（記者曾原信／攝影）
行政院長卓榮泰立院專案報告。（記者曾原信／攝影）

美國宣布對台課徵對等關稅稅率32％，雖然目前暫緩90天，但行政院長卓榮泰昨（11）日表示，根據政府初估，一旦台灣被加徵稅率高於30%極高關稅，估算台灣工業產品出口美國將衰退26%，影響製造業產值5%及12.5萬就業人數。

卓揆強調，政府會把握90天緩衝期，爭取改善對等關稅待遇。而政院報告還顯示，其中，以電子資訊、 機械、運輸工具、重電及電線電纜、建材雜項、鋼鐵金屬、一般化學及家電受較大影響，推估受影響產業產值影響幅度在3至14%。

立法院昨日邀請行政院長卓榮泰就「美國關稅政策因應作為」提出專案報告並備質詢。卓榮泰口頭報告時表示，已針對不同稅率進行推估。

根據報告顯示，在低關稅推估台灣被加徵稅率介於10至20%，對產業影響為新增關稅支出，不至於發生大幅降低訂單、產業轉移生產基地問題，此時產業衝擊屬於風險可控，以4年為期，總體因應支援方案預算推算為361億元（台幣，下同，約11億1702萬美元）。

而被加徵稅率介於20％到30%的高關稅，推估製造業裡的電子資訊、鋼鐵金屬、運輸工具、機械等業別，受衝擊風險較高，農業則是蝴蝶蘭、茶葉、水產衝擊較大，此時總體支援方案預算估算為576億元。

一旦面臨極高關稅，被加徵稅率高於30%，卓榮泰說，此時除了新增關稅支出，台灣對美出口也會顯著減少，依經濟模型推估，美國自台灣進口將減少21%以上，台灣出口美國的市占率將下滑0.72%，因此，研擬880億元支援方案。

卓榮泰答詢指出，台灣已被列在最優先談判的國家當中，這就是美國的善意；至於是否進一步爭取簽訂雙邊貿易協定（BTA），他強調這絕對不是單方面，台灣不會放棄爭取國家最大的利益，因為台灣有在全球供應鏈占據重要地位，不容許發生任何變動。

補貼產業的880億元特別預算案政院預計何時提出？卓榮泰回覆，原本預算案預計最快17日就會送出行政院會，但也許會再多留一周，會盡快在兩周內送出行政院會，至於預算部分，計畫先動用第二預備金，或是使用就安基金、農損基金等。

賴政府將與美方就對等關稅談判，其中包含排除非關稅貿易障礙，國民黨立委王鴻薇昨質詢問是否可能就標示豬肉、牛肉標示產地退讓？行政院長卓榮泰說，「我們據理力爭」；在野黨憂心食安恐成談判籌碼，卓揆強調，政府不會以傷害健康，來換取不應該有的條件。

王鴻薇昨質詢時表示，賴清德提及非關稅貿易障礙，針對豬肉、牛肉要標示產地，美方認為這是非關稅貿易障礙，我方談判會否退讓？王鴻薇也說，基改食品不能進入校園是法有明定，此被美國認為非關稅貿易障礙，談判會不會退讓？

卓榮泰回應，考慮到健康、台灣市場消費習慣，如果有國際社會共同標準，經過科學證據，要衡平考量，如果是國際社會共同標準，如何在國人健康跟消費市場習慣上做怎樣區別，這不是用現在這樣對話，因為主角的一方不在現場，「我們據理力爭」，台灣有台灣的狀況。

外界憂心關稅對農漁業影響，卓揆說，農漁優先是政府一向的策略，宗旨不會改變；農業方面，台灣是逆差，希望在談判當中得到美方諒解。至於從零關稅談起，是一個談判的態度，中間涉及到很多的策略跟互相條件，農業部也會針對農漁將來可能受到的損害，做相當多的風險研判跟估算，政府會站在此立場上，保障我國農漁民的權利。

此外，農業部及漁業署昨天與高屏地區遠洋漁業與宜蘭鬼頭刀漁業業者座談，業者希望政府拓展美國、中國大陸以外的多元市場，盼銀行不要抽銀根，政府能協助度過難關。

關稅 卓榮泰 農業部

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