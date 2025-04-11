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陸配史雪燕提行政訴訟救濟 陸委會：大陸人民不屬國民

台灣新聞組／綜合11日電
具有陸配身分的南投縣前議員史雪燕（中），日前遭內政部以違反國籍法解除議員公職，她預計今赴台北高等行政法院提行政訴訟救濟。(本報資料照片)
具有陸配身分的南投縣前議員史雪燕（中），日前遭內政部以違反國籍法解除議員公職，她預計今赴台北高等行政法院提行政訴訟救濟。(本報資料照片)

南投縣陸配前議員史雪燕被內政部以違反國籍法解除議員公職，她預計今赴台北高等行政法院提行政訴訟救濟，要求內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正負連帶損害賠償責任。史說，站出來是為保障38萬名陸配參政權，不能任由民進黨一黨獨大，剝奪人民參政權。

史雪燕2021年遞補成為南投縣首位陸配議員，任期至2022年12月24日結束，任職僅1年4個月。內政部去年12月以她未依國籍法規定，就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職日一年內完成放棄並提佐證資料，而解除議員公職，她向行政院提訴願被駁回。

史雪燕說，內政部和行政院作法明顯違法違憲，依兩岸人民關係條例，她來台設籍滿十年就有資格參選公職，並無違法，依憲法，大陸和台灣都是「地區」，並非兩個國家，政府怎可套用國籍法將她當成外國人？政府如認為陸配參政有問題，應修改兩岸人民關係條例，而非「球員兼裁判」違法、違憲剝奪人民權益，她提行政訴訟，相信司法會尊重並捍衛憲法，保障人民權益。

她說，現在兩岸關係緊張，網軍對陸配汙名化，38萬名陸配在基層好好生活、扮演家庭重要角色，不能因兩岸關係緊張就修理陸配。

委任律師李震華說，行政訴訟附帶民事求償，將向北高行、台北地方法院民事法庭分別提訴訟，史雪燕將與陸配姐妹同行，抗議政府將38萬名陸配變成次等公民。

他說，史雪燕就職議員前未被告知應放棄中國國籍，卸職兩年後突然被要求，但因無合法途徑可取得「放棄中國國籍證明」而遭溯及解除議員資格，因此要對內政部長、陸委會主委提損害賠償訴訟；政府錯誤援引國籍法第20條要求陸配放棄「外國國籍」，依憲法及兩岸人民關係條例，大陸地區人民屬我國人民，並非外國人，這是違法處分。

他說，中共國籍法明定須由公安部核准「外國」國籍之放棄，而中國政府不承認台灣為國家，更不可能承認台灣人為外國人，因此陸配根本無從依法放棄中國國籍而陷入「兩岸皆不承認」的僵局，宛如台灣版「亞細亞孤兒」，此制度設計缺陷下，38萬名陸配將被排除在憲法保障的參政權外，淪為次等公民，此案不僅關乎史雪燕個人權益，更牽動國家憲政主權原則與人權保障。

陸委會副主委梁文傑昨天回應，史雪燕提出的訴願已經駁回，現在提訴訟，一再用的理由就是，大陸地區人民也是中華民國國民，但根據國家賠償法，如果不是國民，不會給你國家賠償待遇，「大陸地區人民不屬於國民這一塊」。

內政部 中華民國 中共

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