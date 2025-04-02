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屆期未離境 陸配小微遭強制驅逐 國台辦批綠色恐怖

台灣新聞組／綜合2日電
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陸配「小微」1日在移民署陪同搭機離台在機場時高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯，台灣當局因為我愛家愛國，把我強制驅離，我不服」。(記者季相儒／攝影)
陸配「小微」1日在移民署陪同搭機離台在機場時高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯，台灣當局因為我愛家愛國，把我強制驅離，我不服」。(記者季相儒／攝影)

陸配「小微」被認定鼓吹武統言論，遭移民署廢止居留許可，由於她未依限期離境，1日遭移民署執行強制出境，她抵桃機時大喊「我愛家愛國，我有錯嗎？」隨後離境。行政院長卓榮泰指內政部執行公權力表現非常好；國台辦批民進黨羅織罪名搞綠色恐怖，欺凌大陸配偶。

繼亞亞後，陸配恩綺、小微也被以發表涉武統言論，遭廢止居留許可，恩綺在限期最後一天，3月31日離台；小微只在抖音發表9秒「謝謝大家關心」後關閉帳號；由於她屆期未出境，昨天起確定逾期居留，移民署在新北市專勤隊召開強制驅逐出境審查會。

小微1日上午9時40分獨自現身，當時審查會已經召開進行。網紅「八炯」和「閩南狼」則從1日凌晨就到小微林口住處外守候，上午又趕至新北市專勤隊，八炯直播「不是說要堂堂正正回去，結果都偷跑」，受訪時稱「中共發動軍演，根本是要把她接回去」。

其間一名自稱八炯粉絲的民眾騎機車闖入專勤隊駐地，遭制止時怒批專勤隊女職員「你是台灣的移民署還是中共的移民署？」該職員挨罵近兩分鐘，場面尷尬。

1小時後，審查會決議小微強制出境，小微買機票後配合搭乘移民署專車抵桃園機場，她在機場移動過程中突然拉下口罩大喊，「做一個堂堂正正的中國人，我有錯嗎？我愛家愛國，我有錯嗎？」隨後在下午2時10分搭乘華航飛往廣州。

對此，卓榮泰說，感謝內政部、移民署、警政署從上周以來，在執行公權力表現非常好，該配合的對象也配合很好，至於該執行的對象，「內政部自然要依法繼續執行」。陸委會主委邱垂正則說，陸委會尊重移民署依法行政，但也呼籲國人，應該更友善包容陸配。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，這是民進黨當局對兩岸婚姻群體基本權利的又一踐踏，在台灣大搞「綠色恐怖」、製造寒蟬效應的又一惡行，蓄意煽動反中抗中、升高兩岸對立對抗的又一伎倆。有悖人倫，毫無人性，予以強烈譴責。

移民 內政部 中共

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