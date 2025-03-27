是言論自由？ 學者：網民揚言殺陸配難道沒比武統可怕

學者羅世宏。（記者徐兆玄／攝影）

陸配「亞亞」劉振亞因武統言論遭處分限期離境，引發社會對言論自由的爭辯。中正大學傳播學系教授羅世宏昨受訪表示，「現在有相當數量的人民對現況感到焦慮與不安」，社會不應該動不動就貼人侮辱性標籤，到現在網路上都有人要亞亞全家滾回大陸、殺陸配等，這些不理性極端言論，難道沒有比武統更可怕嗎？

羅世宏近期在臉書貼文質疑台北高等行政法院未保護人權，駁回亞亞強制遣返 停止執行聲請，而遭炎上，身兼事實查核中心董事長的羅世宏表示，他是以自己個人身分發言，而非代表事實查核中心的立場，但他也強調，他的立場不變，處分應符合比例原則，並考量陸配亞亞有3名小孩，先給予警告，未改善再處罰，而非一開始就採取嚴重懲罰，希望內政部 公開調查資料，讓大家言論界線有所依據。

羅世宏說，亞亞影片大多在抖音發布，許多台灣人都沒看過，若經轉傳再向政府檢舉，未來沒人敢再發表言論，如何判斷影響國家安全、宣傳戰爭，怎樣算煽動實質暴力行為、具有戰爭動員能力，主管機關應公開處分書及證據影片，讓大家知道怎樣是跨越紅線。

「言論自由需要大家維護。」羅世宏強調，不能由特定官員或政府決定，至少要合乎程序、比例原則，陸配亞亞言論被判斷為武統，難道網民說要殺陸配就是言論自由嗎？或是有人說為了台灣獨立，就算戰爭也在所不惜，這樣算不算鼓吹戰爭？不應存在雙標問題。

羅世宏說，台灣對於國家安全憂慮確實是存在，政府的責任是要削減人民不安，例如告訴大家正在加強國防實力、建立兩岸對話氛圍等，而不是不斷製造亡國感、製造武統威脅訊息，難道是為了政治利益嗎？政府不能只看短利益、只看對罷免 有沒有幫助？這是台灣生死交關的事情。

提供亞亞法律協助的律師葉慶元認為，內政部扭曲法律不令人意外，但台北高等行政法院以及最高行政法院錯失了彰顯台灣人權與民主法治的機會，身為一個主修憲法、人權與言論自由的法律人，他感到相當痛心。