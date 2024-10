「黑熊部隊」發言人？ 稱台「準備好作戰」 台駐美代表俞大㵢：非挑釁

俞大㵢強調,台灣是被動防禦而非主動挑釁的一方。(記者許君達/攝影)

台駐美代表處代表俞大㵢 4日接受美國福斯新聞訪問時指出,面對對岸軍事威脅,台灣民眾已經做好了準備。俞此番言論引發國民黨 批評,國安會前副秘書長楊永明指,相關發言無助爭取美國支持,反而提高兩岸緊張情勢。台駐美代表處20日透過新聞稿表示,俞大㵢絕非挑釁更非引戰。

福斯新聞網專訪的報導標題稱「(台灣)大使:中國加大侵略時,台灣人民準備好作戰」(Taiwanese people ready to fight as China ramps up aggression, ambassador says);副標題為,台灣正在關注烏克蘭 如何抵禦俄羅斯。

據報導,當被問到若中國大陸犯台,台灣人民是否會迎難而上,俞大㵢表示,「是,當然。」

福斯報導,俞大㵢提到烏克蘭的案例,他還提到希望跟烏克蘭一樣,不需靠美軍幫忙,但美方提供協助,台灣也會很快接受。

楊永明:俞大㵢像是「黑熊部隊」的發言人

國民黨批評俞大㵢的說法是引戰,楊永明更稱,中共會對台用武主要是針對台獨或外部勢力介入,質疑俞大㵢是否代表賴政府繼續推動台獨?

楊永明批評,俞大㵢的發言充滿政治指責與挑釁,徒然升高兩岸緊張氛圍,他的言辭不像是一位資深外交官,也不像是應該要維持兩岸穩定的政府官員,反而像是「黑熊部隊」的發言人。

台駐美代表處回應表示,在假設北京發動戰爭的提問下,俞大㵢說的是,「台灣人準備好保衛自己的家園,就像烏克蘭人保衛自己的國家」;脈絡在假設中方片面發動戰爭,而非台灣人準備打仗;這不是挑釁更非引戰,面對中國大陸威脅,期盼台灣人民能團結一致。

雷神公司坦承弊案 證實台雷達由美方操作

此外,美國司法部日前公布美商雷神公司對台採購愛國者飛彈與長程預警雷達浮報預算,雷神公司已坦承在台方長程預警雷達站派遣人員合約上,歪曲成本收取過高費用,在一份合約上收了兩次錢。此節也形同證實,長程預警雷達站由雷神人員派遣人員駐站操作。

台灣樂山的長程預警雷達附近山區,建設有大型房舍供美方人員居住,而這些操作雷達的技代,許多都是美方退役軍人。