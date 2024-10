備戰說引發藍營不滿 俞大㵢澄清：非挑釁更非引戰

中華民國駐美代表俞大㵢。(本報資料照片)

中華民國駐美代表俞大㵢 日前接受福斯新聞網(FOX)的專訪,引發國民黨批評;駐美代表處20日透過新聞稿表示,俞大㵢絕非挑釁更非引戰。

專訪的報導標題稱「(台灣)大使:中國加大侵略時,台灣人民準備好作戰」(Taiwanese people ready to fight as China ramps up aggression, ambassador says);副標題為,台灣正在關注烏克蘭 如何抵禦俄羅斯。

據報導,當被問到若中國大陸犯台,台灣人民是否會迎難而上,俞大㵢表示,「是,當然。」

福斯報導,俞大㵢提到烏克蘭的案例,他還提到希望跟烏克蘭一樣,不需靠美軍幫忙,但美方提供協助,台灣也會很快接受,「若你的房子著火了,有人要給你一桶水幫忙,你會說不嗎?」

此外,俞大㵢表示,中國國家主席習近平 為了想實現所謂的中國夢而越發大膽;這無關誰當美國總統,關鍵在習近平怎麼想。

駐美代表處表示,在假設北京發動戰爭的提問下,俞大㵢說的是,「台灣人準備好保衛自己的家園,就像烏克蘭人保衛自己的國家」;脈絡在假設中方片面發動戰爭,而非台灣人準備打仗。

駐美代表處稱,這不是挑釁更非引戰,面對中國大陸威脅,期盼國人能團結一致,不分黨派,共同捍衛得來不易的民主。

國安會前副秘書長楊永明稱俞大㵢接受福斯專訪的言論,無助爭取美國支持,反而提高兩岸緊張情勢。