大屋頂下／「新奧會模式」 從青天白日滿地紅做起

巴黎奧運新聞中，本報系聯合報特派記者藍宗標的一則場邊報導吸引眼球。

報導說：「在一場羽球賽事中，幾名帶著中華民國 國旗，或將國旗畫在臉上的球迷，遭到工作人員要求將旗幟收回包包中，或是到場外移除臉上旗幟再進場。」

因為，依據奧會門票規定，只准開放參賽國的「會旗」進場。各國的「會旗」是國旗，但中華台北隊的「會旗」是梅花五環旗，不是青天白日滿地紅，因此不能進場。

《大屋頂下》反覆主張：由於世局、兩岸及兩岸各自內部情勢的丕變，兩岸關係的中心課題，必須從「壓制台獨」轉移至「維持中華民國」。

此一概念，也許可以從雙方共同面對青天白日滿地紅這面旗幟做起。這或許看起來是一個微末的角度，卻也可能是比較可操作的槓桿。亦即，雙方若想維持中華民國，可先從維持這面旗幟做起。

老讀者也許知道，《大屋頂下》曾有一個想像：兩岸有無可能有朝一日達成共識，將中華台北隊的「奧會會旗」由梅花五環旗，改為青天白日滿地紅，但仍依奧會規定稱「會旗」。

青天白日滿地紅旗若能以「會旗」名義出現在奧運會及其他國際體育賽事，這對前述「壓制台獨／維持中華民國」的目標必有重大作用。

本文當然自知，此一「新奧會模式」不啻異想天開，但要強調的是思考的方向，而並不是未見其實踐的困難。

其實，中共 與民進黨 素來皆以這面青天白日滿地紅旗為仇敵，但幾十年來，二者對這面旗幟的認知與操作，皆已有相當顯著而重大的演化。

先說民進黨。民進黨以顛覆中華民國的革命黨出身，早年即使出任中華民國公職，也拒絕在國旗及國父遺像前宣誓。而且，迄今民進黨的集會中也看不到國旗。不過，近多年來，這個現象已漸有變化。比如，蔡英文在國慶日推出的「史上最大國旗」，在賴清德就職日也在總統府上飛過，他們二人唱出「吾黨所宗」的國歌也已不成問題。而且，在蔡英文接見美國政要時，總統府現場置國旗，授勛文亦以中華民國紀元；蔡賴二人過境美國，在機場接機的顯然包括獨派的群眾，亦持小國旗。

或許，這些皆是表象的操作，不能掩蓋「務實台獨」的深層問題。但是，這無疑仍是「維持中華民國」的重要支撐。

因為，畢竟中華民國憲法規定：「中華民國國旗定為紅地，左上角青天白日。」如果台獨終究丟不掉這幅青天白日滿地紅的國旗，它就不可能顛覆中華民國。

賴清德在懸掛青天白日滿地紅國旗的總統府上班，但在民進黨的集會中看不到一幅國旗。賴清德若要回應「台獨是革命者的玩物／中華民國是執政者的責任」的考驗，可從誠實面對中華民國憲法規定的青天白日滿地紅國旗做起。

再說中共。解嚴初始，兩岸交流，中共對中華民國國旗十分敵對。當時，稍有官方身分者來訪台灣，中華民國國旗皆須迴避。2008年，原有北京奧運聖火自越南到台灣轉香港的規畫，卻出現沿途不得出現中華民國國號、國徽、國旗的要求，結果告吹。

但是，2009高雄世運及2017台北世大運，經過交涉，開放了觀眾席上攜中華民國國旗，可說是重要突破。至此，至少在台灣舉辦的國際賽事中，觀眾席可持國旗似乎已成共識。

上個月，北一女儀隊訪問加拿大，持國旗演出。報導稱中共方面曾欲施壓阻止，但也許是因不敢強在北一女這個標誌下作文章，遂未鬧事。北一女，畢竟不是歌手張懸一個人在英國的情況。可見，中共面對這面旗幟，也有進退收放的斟酌。

尤其，最近中共新頒「懲獨22條意見」，其中明顯出現希望台灣「維持中華民國體制／維持中華民國敘事」的指向，已可視為「憲法說2.0版」。這些皆可視為從「打壓台獨」朝向「維持中華民國」的轉移。那麼，中共如何面對青天白日滿地紅這面旗幟，就應當有一個新視角與新思考。

以下談賴清德與民進黨如何面對國旗。民進黨說，中共應正視中華民國的存在，九二共識沒有中華民國存在的空間。然而，若要中共正視中華民國的存在，賴清德自己首先就應正視中華民國的存在，不能再操作「務實台獨」，或視中華民國憲法為災難、鄉愿，且應回到「九二共識／一中各表」。如果民進黨的集會中尚不能出現中華民國國旗，或許可先在黨主席賴清德的辦公桌上置一個小幅的青天白日滿地紅國旗，然則中共就更知正視中華民國，十四億人也將更知珍惜中華民國。

再說中共。中共必須深刻體認，台灣人民對中華民國國旗的認同，可說是「維持中華民國」的最基本表徵。因此，中共對中華民國國旗的否定與霸凌，皆是背離了「維持中華民國」的操作。

2020年，大陸拍攝《八佰》四行倉庫故事，出現中華民國國旗及中華民國國歌的場景；今年黃埔百年慶，中共在黃埔軍校現場展現中華民國國旗的布景。這些雖皆是「復古」，卻也顯示中共知道，若不願見台灣「去中華民國化」，這面旗幟迄今仍是兩岸的精神聯結。

今後，在國際的民間場合，中共應當盡量避免對中華民國國旗的抵制。亦即，要像對北一女，不能像對張懸。中共甚至應樂見中華民國國旗出現於國際民間場合，如北一女與張懸，因為那是維持中華民國的必要表徵。

兩岸的僵局是在「你要消滅中華民國／他要台獨」。兩岸的解方則在「定錨中華民國／共構和平競合」。行遠自邇，可從共同面對青天白日滿地紅這面旗幟做起，畢竟國民黨、民進黨及中共皆是在這面國旗下誕生的政黨。

其實，經過多年的周折跌宕，如前文所述，兩岸皆有重大演化。民進黨從「顛覆中華民國」，轉變到主張「中共應正視中華民國存在的事實」（問題是：賴清德與民進黨正視中華民國了嗎？）；中共則從「中華民國已經滅亡論」轉變到「維持中華民國體制／維持中華民國敘事」。這可以說，也是「相向而行」。

兩岸僵局千絲萬縷，中華民國國旗只是其中一絲一縷而已。但民進黨若更鞏固中華民國國旗，中共若更包容中華民國國旗，這卻可能是一脈通百脈通的槓桿。

兩岸縱使暫難將中華台北隊的奧會會旗改為青天白日滿地紅，但應可先在奧運頒獎台外共同面對並維持這面旗幟。

多云作者痴，誰解其中味？