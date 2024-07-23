宋濤會劉兆玄：為台企提供更多機遇

中國大陸國台辦主任宋濤(右)22日在昆山會見台灣前行政院長、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄。(記者陳宥菘／攝影)

中共20屆三中全會上周落幕，中國大陸國台辦主任宋濤昨天在昆山會見兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄時表示，三中全會的「決定」為中國式現代化建設提供了動力和制度保障，同時為台胞在大陸發展提供更多機遇；國台辦將貫徹落實三中全會精神，持續為增進台胞福祉完善制定政策舉措。

本報系聯合報報導，劉兆玄此次訪陸是參與2024兩岸青年企業家菁英峰會及相關活動。他在與宋濤會面時說，即使局勢困難重重，大陸仍堅持深化改革，而且不管國際面臨多少壓力，仍堅持更大的對外開放。在此大環境下，兩岸青年企業家要能攜手共進，接下產業企業未來發展的擔子，並為新質生產力貢獻自己的經驗，尋找自己的機遇。他提到此次峰會成果好，今後可持續為兩岸搭橋，為企業家解決問題，也為兩岸和平發展貢獻力量。

宋濤指出，三中全會審議通過關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定，有三百多項措施，為中國式現代化建設提供動力與制度保障，同時也為台胞在大陸發展提供更多的機遇，開闢了更寬廣空間。國台辦將貫徹落實三中全會精神，持續為增進台胞福祉完善制定政策舉措，助力台胞更好地融入大陸，實現更好發展。

就兩岸情勢，宋濤稱，當前台海形勢複雜嚴峻，根源是民進黨當局搞台獨分裂，大陸絕不容忍也不姑息，希望兩岸企業家峰會能夠以民族大義為先、以台灣同胞福祉為重，堅定「兩岸同屬一個中國」立場，堅定反對台獨。

此外，今年度抵金人數最多的大陸專業交流團19日以金廈泳渡名義入境，參與第21屆金門海上長泳暨第12屆金廈泳渡。據台北中國時報報導，除了參與賽事，交流團也在金門縣政府安排下參訪金門酒廠等金門知名景點「類踩線」行程。金門縣政府說，盼能以此善意加速推進陸客到金門觀光 旅遊的進度。

報導說，174名大陸選手、官員19日以金廈泳渡名義，自廈門經小三通搭船到訪金門，21日離開。期間安排經主管機關審定的行程，在縣府等單位派員陪同下「類踩線」行程，前往地區產業龍頭金門酒廠參訪、體驗地區風味小吃，次日除既定文化體育活動行程，也經金門大橋 走訪烈嶼，在景區留下兩岸同框、落日美景相伴的金門獨有地緣特色畫面。

這批百人交流團不僅替各景點帶來目前少見的陸客身影，也在貢糖、鋼刀、麵線、一條根等各購物站與市區商家，留下累計超過百萬台幣的消費貢獻，營造爭取陸客開放的先機。

對於「類踩線」團圓滿完成行程，金門縣長陳福海期盼能為賓客留下豐富的回憶，並樂見他們透過抖音、小紅書 等網路平台分享金門觀光特色。