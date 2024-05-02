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中共操作灰色地帶？ 國安局：馬祖海纜斷線 過於頻繁

記者程嘉文／台北2日電

國安局長蔡明彥1日在立院被詢及，五二○賴政府上台前後，中共是否發動軍演武嚇？他強調，我方正密切觀察中，不過每年6月到11月本就是共軍例行演習熱季，對方一貫策略是和戰兩手，配合灰色地帶威脅。

蔡明彥說，共軍目前較新的樣態是，聯合戰備警巡開始在夜間進行，已經出現三次，另外則是動用空中加油機延長空中武力滯空時間；也開始動用其他機艦，包括登陸艦和掃雷艦。

被問及對大陸政協主席王滬寧說「沒人想打仗」的看法為何？蔡明彥說，維持台海和平是我方戰略目標，台海局勢穩定符合各方利益，包括對岸在內，希望兩岸一起合作。

在答詢中，多位立委提及，先前馬祖發生兩條通往台灣的海纜都被扯斷，導致全島斷網事件。蔡明彥回答，兩岸關係緊張時，藉由切斷海纜操作灰色地帶威脅，可能性確實存在；近年台馬海纜斷線約20次，的確過度頻繁，但目前不能確定是否為對岸漁船刻意所為，要依據當時狀況是否符合平時作業模式來判斷。

國民黨立委陳永康說，政府對通訊安全要有統一規畫，避免各單位各自重複投資，虛耗有限資源。民進黨立委洪申翰批評數位發展部至今未將台馬海纜納入國家關鍵基礎設施，要求行政院國土安全辦公室盡速納入。

共軍 投資 國民黨

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