赴陸團解禁 北京低調機場未見官方迎客 導遊：還是喜歡台灣團

中國接待社北京金門旅行社的李小姐，3月1日晚間受訪表示「自己還是比較喜歡接台灣的團」。（記者廖士鋒／攝影）

3月1日是四年多以來，台灣旅行團登陸中國的第一天，北京當地導遊強調自己還是比較喜歡台灣團。

3月1日是團客合法赴中首日，在北京首都國際機場，光是3月1日晚間搭乘長榮 航空BR716班機抵達的團客，就有兩團，分別隸屬可樂旅遊與東南旅遊，各有23名與20名旅客，都是到北京進行五日遊，不少團客對於台灣駐京媒體久候感到驚喜，紛紛拿起手機替受訪的團員拍照留念。

不過，北京首都機場1日晚間並沒有任何中國官方人員到場歡迎台灣團客，中國官方在「禁團令」解除首日也相當低調，未有任何公開發言。

作為東南旅遊北京團地接社人員，北京金門旅行社導遊李小姐指出，預計先帶領團員到酒店先安排入住，明天上午會去國家大劇院、天安門 廣場、故宮，下午會去走天壇公園、前門大街，中午享用全聚德烤鴨、晚餐吃東來順。

李小姐表示，印象中台灣人還挺親切，比較好相處挺和氣的，素質也算比較高。至於6月以後團客將再度被禁，她表示感到可惜，希望雙邊旅客都可往來，「我們也願意去台灣，也歡迎台灣的客人來北京」。

來自台灣的董先生提到，這是第一次來，想要看一些古蹟、電視劇會看到的地方，最期待紫禁城，也期待未來到張家界、九寨溝旅遊。

另一位台灣旅客劉小姐表示，想來北京是想看看長城、紫禁城，這都是在電視、歷史課本上看到，覺得要親自來一次，她表示自己是第一次來中國旅遊，希望今年到上海跟團旅遊。

台旅會北京辦事處主任李嘉斌表示，從疫情 發生、解封到現在，已超過四年時間兩岸的團隊旅遊是中斷的，很高興在3月1日又踏出一步，台灣開放團隊赴中國旅遊，現階段台灣旅客不管自由行或是團隊都可以赴中旅遊，當然希望中方可以感受到我們的誠意，也能盡速開放陸客赴台旅遊。