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扯鈴教練涉共諜案 逃當替代役再被起訴

記者房荷庭╱台北1日電
扯鈴教練魯紀賢。(記者房荷庭／攝影)
扯鈴教練魯紀賢。(記者房荷庭／攝影)

扯鈴教練魯紀賢捲入共諜案，台北地檢署依涉嫌國安發等罪起訴魯等10人。檢方另查出，魯紀賢意圖避免擔任替代役，去年無故未於應徵期限5日內向收訓單位報到，涉嫌違替代役實施條例，北檢今偵結，依法提起公訴。

魯紀賢於2020年間，至大陸地區洽尋扯鈴商演活動，受中共情工人員吸收，中國大陸籍女子田曦以地下通匯等方式，接收中共資金至少570餘萬元，承租台北市士林區某處房屋作為發展組織的據點。

檢方查出，2022年4月起，魯紀賢涉嫌接觸、拉攏及吸收曾服役過的軍事單位士官兵，替國台辦發展組織、伺機刺探及蒐集軍事情報。

檢方去年7、8月指揮調查局國安站搜索約談數名被告及證人，同年11月間偵結，依涉犯國家安全法起訴魯紀賢及郭書瑤胞弟郭伯廷等10名退、現役士官兵、民間人士。全案由台北地方法院審理中。

北檢另查出，魯紀賢原本於2011年間接受徵兵檢查，經判定為常備役體位，因繼續就學在學緩徵至2022年12月31日。依徵兵規則，魯應於去年5月23日前往台北市的替代役中心集合報到。魯父於同月3日收受替代役徵集令，再轉交給兒子。

起訴指出，魯紀賢基於意圖避免替代役徵集，無故未於應徵期限5日內向收訓單位報到，導致無法完成替代役徵集。案件經台北市政府函送，北檢今偵結，依涉嫌違反替代役實施條例起訴魯。

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