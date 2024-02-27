台積電創「熊本奇蹟」 美國廠還在牛步

台積電熊本廠只花20個月就完成，對日本未來半導體產業發展，意義重大。（本報資料照片）

被形容為「站在農田中」的台積電日本 熊本廠盛大開幕，人口僅四萬的小鎮菊陽町因此欣欣向榮，地價飛漲。原需要三、四年的建廠時間，熊本廠僅花了20個月即完成，可以迅速投產供應市場所需。相形之下，早一年半成案的台積電美國亞利桑那廠如今還在拖拖拉拉，延至明年才能量產，美國廠完全被熊本廠比了下去。

台積電赴海外設廠，主要是因應新冠疫情期間全球晶片 供應短缺而起；美國廠在2020年5月提出，熊本廠則是次年12月設立。但晚了一年半才成立的熊本廠，卻比亞利桑那廠早了一年半開工，美國政府和美國工人的效能如何，便一目了然。前年底，拜登總統主持亞利桑那廠上機典禮時，曾發出「美國製造業回來了」的豪語。然而，該廠建置進度並未因拜登的關切而改善，工會杯葛和工程師適應不良頻傳，凸顯美國製造業回歸之困難。

美國廠和熊本廠的興建，雖分別獲得美、日政府的補助承諾，但兩國政府履踐承諾的態度卻是天差地別。美國雖通過了《晶片法案》，要以390億美元補貼在美國投資設廠的晶片廠；但迄今為止，美國政府已發出三波補助款，台積電和韓國三星都落空。第一筆補助給了英國航太公司貝宜，第二筆給了美國的微晶片科技，第三筆最近給了美國晶圓代工廠格芯。美國用晶片法案吸引外國晶片廠前往設廠，俟對方上鉤，兌現承諾的態度明顯不佳。

反觀台積電熊本廠，日本政府承諾補助建廠經費之半，近1000億元新台幣(約31.6億美元)很快發出，讓建廠進度一路暢行。也因此，台積電近日決定繼續建造「熊本二廠」，日本政府也隨即宣布將提供7300億日圓（約1555億元台幣，48億美元）補助。日本政府承諾的補助，口到手到；不像美國老大哥，吊足了台積電胃口，始終不見蹤影。

台積電在美、日設廠，還有一項基本差異：美國廠是採台積電「百分之百獨資」模式；熊本廠則和日本企業合作投資，台積電占86％股份，其餘則為日商「索尼半導體」和日本最大汽車零件供應商「電裝」（Denso）所有。熊本廠生產的晶片，主要是10幾到20幾奈米的車用晶片，透過與日商的合作，更能準確切合當地市場的需要，同時還能外銷。全球車用晶片市場正需料孔急，熊本廠能快速投入生產，對於台積電的全球布局當然有極大助益。

熊本廠之所以能以如此神速的效率建成，除得力於日本政府的補助和配合，主要歸功於7000名工人夜以繼日的工作。協助熊本廠建廠的，是日本前五大營造商，在鹿島建設領軍下，台積電開出高於市場五、六成的薪水，請日本工人分三班24小時連夜趕工，寫下了20個月完工的「熊本奇蹟」，連韓國媒體都大嘆驚奇。反觀美國，台積電原想派台灣工程師前往協助建廠，卻遭當地工會怒斥是要用「廉價台灣工人」降低成本。如此嚴重的東西文化差異，彼此缺乏互信與共識，在光速的晶片年代如何抓住得住瞬間的商機？

總括而言，台積電熊本廠的設置是基於「商業模式」的考量，和車用晶片產業直接連結，整體供應鏈也更易於掌握。而亞利桑那廠則主要是出於「戰略布局」，政治因素難以掌握，而文化差異又難以克服，最後只能期待不成為爛攤。熊本廠的開幕，不僅象徵台灣科技出口日本的驕傲，也映照了美國政府的光說不練與其勞動競爭力的黑洞。正如張忠謀所言，人工智慧（ＡＩ）的晶片正值需求強勁，要有熊本廠這般效能，才足以因應。