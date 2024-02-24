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新聞評論／從食安到翻船 向蔡政府要真相好難

聯合報社論
行政院長陳建仁（中）23日率領衛福部長薛瑞元（左）、農業部代理部長陳駿季（右）等部會首長赴立法院進行食安報告。(記者葉信菉／攝影)
行政院長陳建仁（中）23日率領衛福部長薛瑞元（左）、農業部代理部長陳駿季（右）等部會首長赴立法院進行食安報告。(記者葉信菉／攝影)

經過多次協商失敗，藍綠白三黨終於敲定23日請閣揆陳建仁到立法院進行「食安專案報告」。民眾最想知道的，是台中市檢出台糖肉品含瘦肉精之真相；但陳建仁的報告僅稱這是「單一檢體」問題，而非「系統性事件」。至於台糖肉品含西布特羅，衛福部卻指責台中市不應公布，陳建仁則大打太極。至此，民眾黨從年前糾結到年後的「院會專案報告」，便草草落幕，絲毫無助釐清外界疑慮。

大家應該注意到，這種「無真相」現象，和傲慢與偏私一樣，已漸漸成了民進黨政府的一大特色。在蔡總統完全執政下，極容易藉由民進黨立委的護航，遮掩其施政的錯誤和髒汙。如今民進黨已失去國會最大黨地位，但在野黨若拿不出足夠的專業來監督它，亦步亦趨要求改正，執政者照樣可以打混、風涼、瞎搞，吃定在野黨拿它沒轍。

另一明顯的例子，是近日大陸漁船在金門翻覆導致二死的事件，海巡署和海委會的處理毫無章法，說謊在前，粉飾在後。與此同時，國安高層則袖手旁觀，坐視海委會左支右絀終而露出馬腳，毫無態度。由於這起執法失當又刻意隱瞞真相的事故，原本因兩岸善意而得以維持的金門「禁限制水域」，等於遭到塗銷。不僅如此，連外島馬祖也同遭其殃，大陸海警、海監船接連逼近馬祖海域。第一時間不說實話的結果，是連續的破綻和麻煩接踵而至，兩岸再陷緊張。

檢視海委會在這次事件中隱瞞的真相，可謂罄竹難書。一，漁船是因碰撞而翻覆，為何謊稱是高速蛇行逃逸自己翻覆？二，全程未錄影，為何說已交給檢方？第三，生還者明明能說普通話，為何說其口音難懂無法訊問？第四，海巡執法作業規範要求人員應隨時錄音錄影蒐證，為何這次海巡隊員均未依規定執行？第五，2019年立院即決議撥款為每位海巡人員配發密錄器，但事隔5年，海委會卻說仍缺3061具，還需第二預備金撥款2000多萬元台幣經費？試問，這些年的經費是否遭人挪用？第六，兩名死者究竟是溺斃或其他因素，為何未進行解剖？

海巡人員辛勞守護疆土，外界當然應該給予鼓勵。但論其角色職務，政府自有義務提供他們必要的防衛及蒐證裝備，以確保其執勤安全。另一方面，海巡隊員執勤，也應該謹守執法作業規範，以確保執法的正當性，以免使自己遭到誣陷。但這次金門事件漏洞重重，海巡說法前後不一，引人猜疑；再加上海委會主委管碧玲的外行發言，更讓人覺得整起處理荒腔走板。依照管碧玲的說法，台方遊艇遇上陸海警攔查，可有轉彎、拒檢、不停留的三部曲；而海巡攔檢，卻沒有錄影的SOP，即可見其荒唐！也難怪，網上傳出了「陰謀論」，認為海巡的錄影可能已遭滅跡，才會事隔兩天才向金檢報案，而國安高層如此低調。

從陳建仁食安專案報告的蜻蜓點水，到金門漁船翻覆事件的層層隱匿，人們希冀從蔡政府得到相關事件的些許真相，竟然如此艱難。蔡政府已習慣利用「大內宣」來自我吹噓和遮掩，再加上大量網軍側翼的四面八方護航，人們用來判斷是非對錯的資訊準據，常迷失在紛亂的黨派標籤和刻意的造假混淆中。在各說各話下，台灣社會用來反省、糾錯、自我改進的機制，也就頽然倒地了。這才是最可悲之處。

無論如何，我們看到「三黨不過半」的國會，重新燃起監督制衡的意志。如果持續努力並加強專業，必能鑿穿民進黨政府的銅牆鐵壁，讓真相的曙光露出來！

民進黨

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