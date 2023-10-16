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台灣生產火箭固體推進燃料史 篳路藍縷突破國際管制

記者洪哲政／台北16日電
九鵬固進劑生產線三百加拌藥機照。（圖：中科院提供）
九鵬固進劑生產線三百加拌藥機照。（圖：中科院提供）

美國協防台灣期間，台灣於1970年代陸續透過對美採購，在高雄大樹設立林園43廠、屏東九鵬設立鵬園44廠；而軍備局在205廠大樹北營區，各設置一部美製300加侖拌藥機，製造國造飛彈所需的火箭固體推動進燃料。但1975年台美斷交後，美方就斷絕對台輸出這項裝備與技術。

但1981年中科院發生「508」工安事件，林園營區的300加侖拌藥機發生爆炸，並造成一公里外民眾死傷，在地民眾房舍造成影響。於是中科院就只剩大樹43廠一部300加侖拌藥機，中科院因此開始與軍備局205廠合作生產火箭固體推進劑，由國防部統一調配，當時稱為「合作製藥案」，由205廠負責一部分拌藥任務，再送到大樹廠進行飛彈發射段灌裝，台灣就靠這兩部300加侖與部分50加侖拌藥機，長年撐下所有國造飛彈固體燃料的需求。

這個生產模式一直延伸到2020年，當時205廠發生鋁粉燃燒的工安事件，205廠與行政法人化的中科院在簽約換約時各有心思，中科院要租用205廠的300加侖拌藥機，必須自行派人操作。

而去年起中科院受命配合額度高達2400億元台幣（約74.37億美元）海空戰力提升案大批國造飛彈生產，但現有兩部300加侖拌藥機能量不足，一度要向美方採購遭拒，中科院因此循蹊徑自行嘗試研製300加侖拌藥機，給合50加侖拌藥機及大型鑄藥槽等設備，去年在九鵬基地「鵬園」成功運作，中科院還特別對外宣示恢復三條固體推進藥劑的生產線。

而美方獲悉中科院自製出300加侖拌藥機後，就向中科院表達願出售第四部300加侖拌藥機給台灣，但中科院目前仍另尋自行製造300加侖拌藥機的模式，準備再行生產一部國造300加侖拌藥機，計畫總計籌建達成五條固體推進劑燃料生產線。而九鵬基地秘建地下火箭靜態測試廠，深度高達四層樓以上，準備測試的火箭規模引起想像。

國防部

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