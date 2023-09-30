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潛艦後續造幾艘？專家：取決華府

記者程嘉文╱台北30日電
潛艦國造原型艦28日在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，蔡英文總統親自主持並進行擲瓶禮，正式命名為海鯤軍艦、舷號為711。(記者林伯東／攝影)
潛艦國造原型艦28日在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，蔡英文總統親自主持並進行擲瓶禮，正式命名為海鯤軍艦、舷號為711。(記者林伯東／攝影)

第一艘國造潛艦海鯤號28日舉行命名下水典禮，總統蔡英文在典禮中，明確表態支持後續艦建造。計畫召集人黃曙光也說，希望2027年能有第二艘艦交給海軍，但對應以年度預算或特別預算編列，則未直接表態。

對此，中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，潛艦兵力擴充對台澎防衛作戰有明顯助益，但最後究竟能造幾艘，取決於華府最終同意出售幾套戰鬥系統給台灣；而美方行政部門對台灣國造潛艦始終抱持質疑的態度，是後續造艦的最大變數。

揭仲說，依國防部評估，戰時共軍潛艦若要對台實施聯合封鎖，可部署的伏擊區約有10餘處，多數位於台灣東部海域；高雄與基隆港附近也有少數伏擊區，另外在台北飛航情報區邊緣海域，還有若干預備伏擊區。

他表示，國軍早在23年前，就以戰時必須控制的重要伏擊區之數量為基準，計算每一伏擊區所需的潛艦兵力常數、任務所需時間、往返伏擊區所需時間、整補時期、妥善率與現有潛艦兵力等因素，得出至少還要增加8艘，加上2艘荷蘭製劍龍級，可作戰潛艦需達10艘的結論。相信這也是黃曙光日前說，國造潛艦包含原型艦在內以8艘為目標的依據。

但揭仲強調，8艘潛艦雖有充分理由支撐，但最關鍵的艦載戰鬥系統，需透過商售模式向美商購買，仍要得到美國行政部門核發輸出許可。在戰鬥系統更換幾乎等同重新設計的情況下，最後能造幾艘，取決於華府同意廠商出售幾套戰鬥系統。

他表示，雖然AIT台北辦事處處長孫曉雅出席28日儀式，實際上華府對潛艦國造一直存在不小的質疑，認為台灣應將預算轉用於採購大量取得時間短、戰力形成快的「不對稱武器系統」；目前主管對台軍售的華府國安高層，普遍反對台灣採購傳統武器，甚至連美國海軍建議國軍採購的MH-60R反潛直升機，都遭華府否決。藉拒絕批准出售戰鬥系統的方式，迫使台灣大幅縮減後續潛艦量產，風險始終未完全排除。

揭仲研判，華府行政部門對台灣建造包含海鯤號在內的兩艘潛艦，以汰除服役近80年的海獅與海豹號艦，或許還不至於反對；但後續建造計畫是否會得到華府支持，恐怕就有變數。

首艘國造潛艦「海鯤」 資料來源：國防部、台船
首艘國造潛艦「海鯤」 資料來源：國防部、台船

華府 預算 孫曉雅

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