柯文哲10/1再訪美 拜會美西科技業

台灣民眾黨總統參選人柯文哲。(記者林伯東／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲 即將二度訪問美國，民眾黨昨天表示，此行的目的是「新科技、新教育 、新經濟」，分別在舊金山 停留3天、洛杉磯停留1天，交流對象包括科技教育公司、能源科技產業、電動車產業及知名智庫，預計10月1日啟程，10月5日返抵台灣。

柯文哲曾經在今年4月率團訪問美國21天，當時是以民眾黨主席的身分出訪，主要走訪紐約、波士頓、華盛頓特區、休士頓等城市，拜會大學智庫、國務院及參眾兩院議員，如今柯文哲決定在10月二度訪美，走訪舊金山、洛杉磯等地向產業取經。

民眾黨昨天公布柯文哲訪美行程，出訪時間為10月1日上午10時15分，搭乘長榮航空班機直飛舊金山，回程時間為10月5日凌晨12時10分，搭乘華航班機由安大略機場直飛台灣，預計在舊金山停留3天、洛杉磯停留1天。

民眾黨表示，柯文哲二度美訪的目的為「新科技、新教育、新經濟」，交流對象包括科技教育公司、能源科技產業、電動車產業及知名智庫，由於參訪企業多半為高科技、智慧產業，婉拒媒體入內採訪，因此沒有邀請媒體隨行，參訪畫面將由柯文哲競選辦公室提供。

根據民眾黨公布的行程，柯文哲將在10月1日出席舊金山台北姐妹市委員會歡迎餐會、參加醫療科技投資座談；10月2日參訪教育科技公司、拜會智庫，並且與台灣留學生會面；10月3日參訪能源科技公司、電動車科技公司；10月4日進行企業參訪、參加南加州選哲之友會成立大會。