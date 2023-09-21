訪美最後一站 侯友宜抵舊金山 感懷孫中山建國赤忱

侯友宜20日上午抵達美國西海岸城市舊金山，開啟訪美之行的最後一站，當地僑胞在機場熱烈迎接。（記者王子涵／攝影）

國民黨總統參選人、新北市市長侯友宜 20日上午抵達美國西海岸城市舊金山 ，開啟訪美之行的最後一站。50多名當地僑學界人士、北加州侯友宜後援會以及國民黨德州支部代表等在舊金山國際機場迎接。

來源：聯合新聞網

侯友宜此前已拜訪紐約市、新澤西和華府，拜見了16位美國參、眾議員，並與行政部門探討重要議題。國民黨海外部副主任鍾維君表示，侯市長訪美之行非常成功，處處為競選加分。

「侯市長將舊金山作為此行的最後一站，是感恩於國父孫中山先生在這裡革命建國的心情。」鐘維君說，「他在舊金山的行程包括參觀洪門致公總堂、國父紀念館、向國父銅像獻花，代表他的慎終追遠，對國父的崇敬。」

國民黨總統參選人侯友宜訪美最後一天抵達舊金山，參與「2023矽谷高科技論壇」。（記者侯俐安／攝影）

侯友宜抵舊金山後參與「2023矽谷 高科技論壇」。侯友宜致詞時表示，他在華府時已明確告訴智庫與政界，台灣採取近岸與分散式風險，轉型並調整全球布局，將和美國友岸外包策略一致，從台積電在美國、日本、歐洲設廠，也漸漸減少對中國大陸生產的依賴。

矽谷科技界人士在美西時間9月20日在舊金山舉辦「2023矽谷高科技論壇」，將有六位科技界代表分別從AI人工智慧、Web3、數位經濟、數位娛樂、網路安全等方面，前瞻新科技在未來生活中的運用及挑戰，探討最新解決方案，提出台灣未來科技發展的新思維，並尋求合作的機會。

侯友宜致詞時表示，這幾年台灣高科技產業，從物聯網、人工智慧到數位科技轉型，在世界上贏得許多關注。他在訪美行中，各界除了關心台灣兩岸、國防、外交問題外，經貿問題也聚焦台灣高科技產業如何因應國際情勢變化，身為總統如何帶領高科技產業在風險中轉型。

他說，他在華府拜訪政界、智庫，各界都問相同問題，「台灣高科技產業在未來全球布局中的考量為何」。他明確回答，國家安全影響科技產業布局，不僅要考慮效率成本，更要考慮運輸製造風險。台灣採近岸與分散式風險，轉型並調整全球佈局，他以此態度告訴美方，台灣與美方友岸外包策略一致。

侯友宜說，他也讓美方了解，台積電到美國、日本、歐洲設廠，漸漸對大陸生產依賴減少，這是美方關心的事情，也是他對美方學政界清楚的回答。他盼此次論壇能讓他有不同收穫，並將新的觀念帶回台灣。

論壇約有80人出席，包括加州眾議員羅達倫、聖塔克拉拉郡議員及supervisor李洲曉、費萊蒙市市議員邵陽等，以及矽谷科技界菁英。