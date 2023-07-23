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馬英九會陸生團：盼把台灣善意帶回去

台灣新聞組／台北23日電
陸生團22日到前總統馬英九基金會參觀，並舉行座談。(圖：馬英九辦公室提供)
陸生團22日到前總統馬英九基金會參觀，並舉行座談。(圖：馬英九辦公室提供)

前總統馬英九邀請中國大陸師生參訪團訪台，昨天是陸生團在台灣有對外行程的最後一天，陸生團到馬英九基金會參觀，馬英九致詞時表示，「希望大家能把台灣的善意帶回大陸去」。

本報系聯合報報導，馬英九表示，「今天是第6天還第7天？滿辛苦的，但我相信收穫也會很多」。馬英九表示，他今年3、4月到大陸去訪問，認為這是一個很重要培養善意的機會，因此希望抓住機會，多讓大家跟台灣接觸，也希望大家把台灣的善意帶回大陸去。

陸生團昨天與馬英九基金會交流，會場設於台北國泰萬怡酒店，馬英九親自到場陪同，其餘出席人員包括淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政治大學東亞所名譽教授邱坤玄、政治大學外交系副教授黃奎博等人。

馬英九基金會邀請的陸生團，包括北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等5所大陸大學36名師生自本月15起訪台。陸生團在台期間，與台灣大學、政治大學、中國文化大學、東華大學等高校交流，並赴台北、台中、新北、新竹和花蓮等縣市，參訪故宮、台北101大樓、太魯閣、九份、平溪與大稻埕等台灣知名景點。

中央社報導，復旦大學計算機學院碩士研究生楊範表示，這是他第一次到「寶島台灣」，他感覺山美、水美、人更美，他在台灣感受到台灣民眾的歡迎與熱情，也期待台灣民眾到大陸走走看看。

家鄉在河南鄭州的清大陸生張淵沫說，她10年前也到過台灣與家人至日月潭、野柳等地旅遊，印象最深刻的是從台灣看到太平洋景色的壯闊感。

張淵沫笑說，這次吃到很多小吃，到台灣的時候只有一個行李箱，後來又買了一個新行李箱，因為來到這裡的每一站都會收到許多伴手禮，像是鳳梨酥等等。昨天在九份吃到芋園，覺得很正宗。

台大法律研究所研究生何家霖受訪時說，今年3月也與前總統馬英九到大陸去交流，當時認識的朋友這次也有到訪台灣，能夠見到大陸的朋友感到很開心，有種老朋友重逢的感覺。

何嘉霖表示，希望兩岸能將這樣的青年交流常態化。交流希望求同存異，能夠互相了解彼此一樣的共通話題，與彼此不一樣的地方，希望能越來越趨近於一起相容、相處很好的模式。

馬英九 北京 河南

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