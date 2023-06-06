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AIT主席訪台：台灣大選 美國不會選邊站

記者陳熙文／台北6日電
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（右）二度訪台，5日與AIT發言人鄧艾德（左）在台北舉行小型媒體座談會。（中央社）
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（右）二度訪台，5日與AIT發言人鄧艾德（左）在台北舉行小型媒體座談會。（中央社）

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格昨抵台，她說，非常期待在訪問期間與台灣已宣布參選的總統參選人互動，美國過去便有與台灣總統參選人互動交流的傳統，非常重視與未來當選人建立良好的關係。她強調，美國不會在大選中選邊站。

外交部指出，羅森柏格今年4月18日至23日首度以AIT主席身分訪台，此次二度訪台，將於6月5日至10日停留台灣，擬拜會台灣政府高層及相關部會，就台美關係各項議題交換意見。

羅森柏格昨上午與台灣媒體見面表示，她上次訪問台灣曾與各黨派領導人見面，此次她也期待能花時間與宣布參選的總統參選人交流。她強調，美國支持台灣的民主選舉，並期待與任何台灣選民選出來的領導人合作。

不過她也重申，美國不會在台灣大選中選邊站，並反對任何來自境外的干擾和影響。

羅森柏格說，不管是她之前造訪台灣，還是在美國的互動，她已與幾位總統參選人有過交流，這次則希望延續這樣的做法，美國一直以來基於美國利益和傳統，都會熟悉台灣總統參選人；美國致力與任何台灣人民選出來的領導人合作，與未來總統當選人建立強健的關係是符合美國利益的。

外交部表示，羅森柏格今年4月訪台時，曾晉見蔡總統及副總統賴清德，並出席台灣美國商會「謝年飯」活動；蔡總統今年過境紐約及洛杉磯期間，羅森柏格亦親自迎送並全程陪同。

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