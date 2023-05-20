蔡英文就職7周年強調兩岸和平 中學者：九二共識是基礎

蔡英文總統20日出席「執政七年」記者會，並回應記者提問。（記者曾原信／攝影）

蔡英文 總統就職7周年，她在談話中強調維持台海和平穩定的現狀、和平是兩岸間唯一的選項。中國學者則認為，「九二共識」是兩岸不可或缺的政治基礎，是一把和平之鑰。

蔡英文今天召開執政7周年記者會，在論述兩岸關係時，雖未提及「九二共識」，但也無提到「兩岸互不隸屬」，強調以往所提的「四個堅持」、致力維持現狀、和平是兩岸唯一的選項。另外，也強調要以全球的視野，來處理兩岸關係。

上海東亞研究所副所長包承柯接受中央社訪問時指出，蔡英文的講話仍在「避重就輕」，因為中國的立場明確，仍認為「九二共識」是維持台海現狀穩定不可或缺的政治基礎。

包承柯表示，從蔡英文上台至今，起初有談九二精神，但之後拒絕接受「九二共識」，後又稱「兩岸互不隸屬」、「四個堅持」等等，已改變了原來的現狀，認為「她要來說維持兩岸和平、維持現狀，有點是不切實際」。

包承柯指出，「九二共識」是一把和平鑰匙，而實現兩岸完全統一是中國的堅定目標。眼下中國是以和平的方式實現統一，但將來會根據形勢變化，可能是「非和平」或是「和平與非和平」的方式來處理兩岸問題。

至於談話中提及以全球的視野，來處理兩岸關係，包承柯重申中國一貫的立場，指出「台灣問題是中國內政問題，性質不可改變」，要在一個中國的框架內來處理兩岸內部事務，才是維持兩岸和平穩定的方法。