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黑白集／神山在護國 國卻不護神山

黑白集
台積電。(本報資料照片)
台積電。(本報資料照片)

受全球景氣影響，台積電首季營收罕見地不如預期。尤其3月，月減10.9％，年減15.4％，嚴重下滑。台積電董事長劉德音並為美國對晶片法案設置諸多補貼限制表示無法接受，稱要與美國商務部溝通，才會提出申請。近日台積電股價摜破台幣500元(約16.1美元)大關，市值失守台幣13兆元(約4195億美元)，台股也連帶大跌。

台積電去年在地緣政治擠壓下赴美投資設廠，一則為分散風險，二則是美國提供優渥的補貼誘惑。誰料，在台積電不斷加碼投資金額後，美國政府卻不斷抬高補貼條件，包括廠商必須交出詳細營運資訊，若有超額盈餘須與美國政府分享等等。如此一來，美國擺明了「請君入甕」，台積電則是「騎虎難下」，覺得難以下嚥。

諷刺的是，蔡政府自詡「美台關係40年來最好」，但它硬生生就把台積電推向美國，等於拿「護國神山」當籌碼。如今，到了需要政府出面向美國交涉的時候，蔡政府上下卻是一片默然，要台積電自己去面對難題，彷彿自己毫無責任。

相形之下，三星對晶片法案沒有那麼一頭熱，南韓政府主動表示要就此與美國談判；這次尹錫悅訪美，三星和SK等集團負責人都隨行。兩相對照，蔡政府的表現就弱爆了。

至此，「護國神山論」的真相也就立馬現形。實情是：神山在護國，但國家卻沒好好護神山！

台積電 投資 晶片

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