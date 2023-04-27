黑白集／神山在護國 國卻不護神山

台積電。(本報資料照片)

受全球景氣影響，台積電 首季營收罕見地不如預期。尤其3月，月減10.9％，年減15.4％，嚴重下滑。台積電董事長劉德音並為美國對晶片 法案設置諸多補貼限制表示無法接受，稱要與美國商務部溝通，才會提出申請。近日台積電股價摜破台幣500元(約16.1美元)大關，市值失守台幣13兆元(約4195億美元)，台股也連帶大跌。

台積電去年在地緣政治擠壓下赴美投資 設廠，一則為分散風險，二則是美國提供優渥的補貼誘惑。誰料，在台積電不斷加碼投資金額後，美國政府卻不斷抬高補貼條件，包括廠商必須交出詳細營運資訊，若有超額盈餘須與美國政府分享等等。如此一來，美國擺明了「請君入甕」，台積電則是「騎虎難下」，覺得難以下嚥。

諷刺的是，蔡政府自詡「美台關係40年來最好」，但它硬生生就把台積電推向美國，等於拿「護國神山」當籌碼。如今，到了需要政府出面向美國交涉的時候，蔡政府上下卻是一片默然，要台積電自己去面對難題，彷彿自己毫無責任。

相形之下，三星對晶片法案沒有那麼一頭熱，南韓政府主動表示要就此與美國談判；這次尹錫悅訪美，三星和SK等集團負責人都隨行。兩相對照，蔡政府的表現就弱爆了。

至此，「護國神山論」的真相也就立馬現形。實情是：神山在護國，但國家卻沒好好護神山！