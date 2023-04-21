侯友宜否認在星見陸大使 籲兩岸務實交流

新北市長侯友宜(左)20日與新加坡國家發展部長李智陞(右)會面。(取材自李智陞臉書)

新北市長侯友宜 出訪新加坡 第二天，與新加坡國家發展部長李智陞、東北區市長朱倍慶會面，李智陞表示，雙方針對城市發展、永續減碳等交流，感謝侯市長蒞臨新加坡。侯友宜透露，會談約一、兩小時，希望「讓國際走進新加坡、走進新北市、走到台灣來」。

侯友宜早上約9時許，帶經發局長何怡明、新聞局長張愛晶及青年局長邱兆梅等人與李智陞等會面，但事後面對媒體詢問見了誰？是否會與總理李顯龍或副總理黃循財見面？侯都沒有正面回答，僅表示「這一切，我尊重新加坡的安排」。

有媒體拍到中國大陸駐新加坡大使孫海燕進出侯下榻的香格里拉飯店，被問及兩人是否見面？侯友宜則直接否認，說「完全沒有這件事情」。侯表示，兩岸要務實做好交流，降低彼此的誤解，讓兩岸都能共好；台海穩定就是彼此要非常理解對方想法，彼此能夠善待跟尊嚴平等地對待對方，這樣的方式，相信兩岸就可以一起往前走。

針對新加坡新民日報報導，國民黨 選情堪憂，侯友宜聲量開高走低，不及高雄前市長韓國瑜。侯表示，參訪新加坡，就是希望讓新加坡、大家，都能看見新北市，也看見中華民國。

傍晚6時許，李智陞在臉書貼出與侯友宜合照，並以中英文發文指出，在市區重建局新加坡城市展覽館，接待侯友宜及其團隊，就新加坡和新北市所面對各種重要議題深入交談，包括可持續性城市發展、住房、水務管理和各自為碳排放所做的努力等，「感謝侯市長蒞臨新加坡，讓我們有互相學習機會」。

朱見羅森柏格 重申親美和陸

記者劉宛琳／台北21日電

鴻海創辦人郭台銘日前表示「再給我30天」，積極爭取國民黨提名，此舉引發黨內「挺侯派」憂心，呼籲黨中央趕快徵召新北市長侯友宜。國民黨主席朱立倫昨天被問及是否會提前5月徵召，他表示，要對自己的候選人有信心，團結才是最後勝選的基礎。

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格來台，昨與朱立倫會面，朱立倫說AIT對於藍營的重要領導者，長期以來都建構非常密切的聯繫關係；國民黨一向主張「親美、友日、和陸」的外交政策，已經用各種實際行動展現、加強與各方的對話與交流，相信能為台灣帶來和平穩定。