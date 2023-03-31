馬英九祖居村民稱他祖父馬立安是個大善人

馬英九祖居地在寺門前義渡不遠處。義渡即免費過河的意思。 澎湃新聞

前總統馬英九 一行抵達湖南長沙，明天將前往父祖輩曾經世居的湖南湘潭祭祖。陸媒澎湃新聞已先一步到了湘潭縣實地探訪並搶先做了報導。報導中說，馬家祖墳和祖居所在的湘潭縣茶恩寺鎮和白石鎮，父老鄉親們正在為馬英九回鄉做準備，當地居民表示，馬英九的祖父馬立安是個「大善人」。

澎湃新聞報導，馬立安墓碑為漢白玉材質，刻著「顯考馬公大基老大人之墓」，立於「民國17年戊辰歲冬月」，落款為「男：人初、人松、人積，孫：英九、石」。

湖南本地媒體之前報導，《六修湖田馬氏族譜》及湖田馬氏的班輩歌「世士尚志，學遵大人，英才繼起……」，馬立安是「大」字輩、馬英九的父親是「人」字輩，馬英九的「英」字輩是湖田馬氏第22代。馬英九的爺爺名「大基」，號「立安」，父親名「人初」，號「鶴凌」。

報導說，馬立安墓前不時有村民過來圍觀。有年紀較輕的村民問碑上有馬英九的名字嗎？有年長者回道，「有啊，怎麼沒有。」一位六、七十歲的老人說，「我和馬英九都是英字輩。」多名馬姓村民都記得，幾年前馬英九的姐姐曾回來祭祖。一位馬姓老太回憶，「有一年湘江漲水，把那一塊都淹了，他們穿著長雨靴「掛山」（湖南當地上墳掃墓的一種說法）。」

馬英九親表哥劉肇禮一直在湘潭，是個老中醫，現在還在對河易俗河開診所。當地村民說，「他爺爺我們一直都記得，馬大善人。」

報導說，2008年，鄉民們將自清咸豐年間以來捐資修建義渡的幾塊碑文拼在一起，蓋一個亭子加以保護，題名「書善亭」。馬英九祖父馬立安的名字出現在宣統二年的「義渡加捐」的碑裡。

離「書善亭」幾十米遠的一塊黃土裸露空地，有一塊馬家祖業的屋基，名為「鴻興福鍋廠遺址」。2011年湖南省政府立牌公佈為湖南省級文物保護單位。保護說明稱，鴻興福鍋廠是馬氏家族創辦的一家生產耕具和炊具的企業，馬立安接管企業後，不斷發展壯大，擴大經營，利用寺門前碼頭獨特的地理位置和水運優勢，大規模經營糧食加工及運銷，其鍋暢銷湖南各縣。村民說，他爺爺是個好人，以前辦過鍋廠、米廠，有很多產業，對鄉親們都很好。」

湖南當地媒體報導稱，馬立安的治家家訓是：「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空」。馬英九將這副對聯掛在辦公室。