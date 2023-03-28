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綠指馬英九無法堂堂正正提中華民國 藍回批裝沒聽見

中央社台北28日電
馬英九一行28日下午前往南京總統府參觀。（記者賴錦宏/攝影）
馬英九一行28日下午前往南京總統府參觀。（記者賴錦宏/攝影）

民進黨發言人林楚茵今天指出，台前總統馬英九參訪「民國遺址」，卻無法堂堂正正提出「中華民國」，實在令人失望；如何讓人期待馬英九在未來訪中行程裡，能真正捍衛自己與國家的格調與尊嚴、表達台灣民意的真實聲音。

國民黨發言人林家興回應，從來沒看過民進黨這麼「關心」中華民國，請問當馬英九大方地在南京中山陵講出「前總統」、「中華民國」、「民國到今天已經112年」等充分表述中華民國存在的公開發言時，全世界都聽見，是否只有民進黨人都裝作沒聽見。

林楚茵晚間透過新聞稿指出，馬英九參訪南京中山陵，只在講述過去歷史時偷渡，講到現在跟未來時，就掐頭去尾，提了「民國」、也提了「中華」，但就是不敢正面對決自己國家的名稱。

她說，馬英九在「南京總統府」時想自稱「中華民國總統」都要拐彎抹角，藏在孫中山先生是「中華民國臨時大總統」之後，欲言又止打擦邊球。

林楚茵表示，馬英九作為卸任國家元首訪問中國，不僅中國接機官員變「副部級」，國台辦嚴格要求不能用「馬總統」，中國官媒只用「馬英九」直呼本名。面對這樣的矮化與待遇，人民感到遺憾，但馬英九不僅沒有表達抗議，竟還稱對中方的接待「超乎預期」、「非常滿意」。

林家興回應，當總統蔡英文執政以來不斷「去中華民國化」，把護照上的中華民國變小變不見、簽名簽台灣總統（President of Taiwan）時，林楚茵在哪裡、民進黨在哪裡，那些號稱關心中華民國的綠營人士說馬英九講出中華民國就要去接機的人又在哪裡。

林家興說，誰真心捍衛中華民國，全世界都看得見、全台灣都看得見，當民進黨持續消費、消滅中華民國，所有中華民國派的好朋友、所有台灣社會有正義感的民眾絕對不會視而不見。

中華民國 馬英九 民進黨

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