全動法喊卡 綠營憂青年上戰場耳語發酵

國防部 預告修正「全民防衛動員準備法」引發軒然大波，這項修法雖已「喊卡」，但綠營內部仍十分不滿國防部做法，憂心重蹈去年兵役延長政策衝擊選情的覆轍。有民進黨 人士表示，全動法對南投選情影響有限，但補選屬於地方事務，黨仍不能小覷全動法後續效應，尤其需積極澄清「青年上戰場」的耳語，避免2024大選失去年輕族群支持。

民進黨人士表示，全動法爭議確實有在社會發酵，特別是中間與青年族群會有反感，原本黨內也憂心，全動法可能對選情緊繃的南投立委補選造成衝擊，所幸選舉結果對民進黨是好的。不過畢竟這次是地方型補選，全國議題影響性有限，而對於即將到來的總統立委選舉，民進黨一定要避免再出現容易「被誤會」的政策。

針對全動法爭議，行政院長陳建仁日前表示，修法預告14天後，就會請國防部下架，等各界意見整合後才會提出。全動法修法至此可謂暫時被「冷凍」，至於何時該「解凍」，民進黨立委私下表示，至少到2024大選投票結果底定前，都不應討論相關修法。

這位民進黨立委說，全動法預告修正內容，大部分在民防法及幾個比較低階的辦法中，都能找到規定，國防部只是根據現況，補上最後一塊拼圖，卻偏偏選在「錯的時間」預告，引發不必要政治效應，「國防部笨死了」。

民進黨立委許智傑表示，全動法準備修法過於倉促，缺乏溝通及討論，「民意代表也措手不及」，導致人民產生誤解跟不信任，國防部確實需要檢討。未來相關敏感法案提出前的溝通討論需要做到更細緻，以免好的法案被斷章取義，導致人民的誤解，甚至影響選情。

此外，立法院外交及國防委員會明天將邀國防部長邱國正報告並備質詢，朝野立委已磨刀霍霍，要國防部解釋清楚。國民黨 立委江啟臣就質疑，全動法已經「下架」為何還要完成公告，他會在質詢時問清楚，蔡政府到底還要不要繼續推動。

江啟臣說，國防部提出的全動法修法重點不明且又倉促，如果真有重大修法需求，那應有充分說明，民眾才能被說服，但他自己看修法內容，「看不出重點」，更不用說還被質疑箝制言論自由、送青年上戰場。

民進黨立委羅致政表示，「沒有所謂要修理國防部」，很多議題討論可以理性務實進行，國民黨不需要為政治而政治，民進黨黨團已針對明天委員會可能情況研擬對策，期盼國民黨委員不要讓委員會停擺，能理性討論攸關國防強化相關議題，希望在野黨不要為反對而反對。

不過有民進黨立委私下說，國防部這次在沒有跟執政黨立委溝通下，就貿然推動全動法，引發這麼大的爭議，最近也有很多身為家長的選民，打來立委服務處詢問，國防部真的造成很大困擾，即使他不是國防外交委員會成員，也會去登記質詢，希望國防部將全動法的爭議解釋清楚。