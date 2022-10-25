金融時報：美中技術冷戰 台積電處於風口浪尖

金融時報報導，新製程良性無法提升，是半導體業者面臨的一大瓶頸。(路透)

英國「金融時報」報導，美國政府希望在全球半導體產業執牛耳的台灣積體電路製造公司將更多生產線移至美國，但台灣方面還在抗拒。

美國聯邦眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）今年8月訪台，被視為支持台灣對抗中國軍事威脅的舉動。但在總統蔡英文宴請裴洛西時，同席的台積電 創辦人張忠謀和現任董事長劉德音提醒了大家，台美之間的友誼也暗藏緊張。

張忠謀向裴洛西直言，華府試圖在美國境內重建晶片 製造的行動肯定會失敗。一名聽見對話的消息人士說，張忠謀「相當直率，貴客們都有點訝異」。

台積電既處於美台爭奪戰的中心，也位於美中新冷戰戰況最激烈的前線。

台灣將自己在全球半導體產業的領先地位視為「矽盾」（silicon shield），也就是重要的安全保障，相信萬一中國來犯，美國會來相救。

但台灣想要盡可能把半導體產業留在境內的決心，與美國的戰略目標和對中國的擔憂有所扞格。

隨著美中競爭升溫、因台灣而起的軍事衝突風險增加，華府試圖一邊切斷中國的關鍵先進半導體供應源，一邊減少自身對台灣晶片供應的依賴。這兩項目標都可能不利於台積電，因為台積電的成功來自於服務所有市場的客戶，並把符合成本效益的工廠群幾乎完全建在台灣。

前中國國民黨籍立法委員許毓仁說：「矽盾正轉變為絆索。」 許毓仁目前是哈佛甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）資深研究員，他說，美國一方面施壓台積電遷移至美國，另一方面向中國發起科技戰，升高緊張關係，以致台灣陷入風險。

美國本月稍早宣布實施全面管制，要阻止部分晶片製造設備出口，並限制向中國銷售特定半導體，這些措施為中國整體晶片業的前景蒙上陰影。

台積電表示，新措施對目前生意衝擊有限，但台積電執行長魏哲家告訴投資人，長期影響還有待評估。台積電面臨的問題是，華府同時也正推動晶片製造多元化，避免全然依賴台灣。

台積電正在亞利桑納州打造一座工廠，預定2024年開始量產。但這座工廠的規模和技術水準都不如台積電將在台灣成立的2奈米製程新廠。2奈米製程是最新一代晶片技術，預計在3奈米製程之後投入量產。

美國顧問公司歐布萊特石橋集團（Albright Stonebridge Group）的中國事務暨科技專家崔歐洛（Paul Triolo）說：「在台積電、三星（Samsung）和英特爾（Intel）都在美國大規模建設先進工廠之前，降低對台積電最先進製程依賴的進展…不會顯著減少。」

但即便到那時候，也只有一部分供應鏈會受益。英特爾、台積電和三星在美國設置的工廠都是用於生產先進晶片，主要支援個人電腦、智慧型手機和伺服器產業。

而汽車製造商使用的晶片沒那麼先進，生產這種晶片在成本較高的美國不太可行。

半導體專家漢伯理（Peter Hanbury）說，很多投資也無助於國防供應鏈，因為採用先進節點運作的政府應用程式只有人工智慧、加密技術和超級電腦，占尖端晶片的比例不到5%。

雖然美國總統拜登頗為樂觀，他於8月簽署的「晶片法案」（CHIPS and Science Act）可能仍遠遠無法滿足需求。

曾任台積電法務長的杜東佑（Dick Thurston）說，工廠融資條款的異動及現行方式，很可能在未來引發災難，「會有很多幻想破滅，事實上，美國半導體製造將因此陷入困境。若想成功，至少必須在10到15年內投入數倍資金」。

台積電不願談論公司是否因美國推動變革而受影響，僅說「我們認知到，中國和台灣之間的地緣政治議題愈來愈受關注，這已是數十年來的老問題。但我們目前沒看到這些緊張關係影響台積電運作。台積電現行的營運計畫在台灣也可持續。所有國家和科技業各角落的人都知道，高度複雜和多元半導體生態系統的成功和運作，需要全球合作」。