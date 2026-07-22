按讚蔣萬安上凱道貼文 陶晶瑩遭網友圍剿「抵制代言」

陶晶瑩。（本報資料照片）

致癌食用油風波持續延燒，台北市長蔣萬安 號召群眾7月25日上凱道抗議，藝人陶晶瑩被發現對蔣萬安上凱道的貼文按讚，遭綠營支持者揚言抵制陶晶瑩代言商品，甚至連陶晶瑩的臉書也被出征，陶晶瑩無辜被捲入政治風暴。

本報系聯合報報導，陶晶瑩僅是按讚蔣萬安貼文，就慘遭綠營支持者追殺，痛批陶晶瑩「所有代言商品與節目，堅決抵制」，還有激進者去陶晶瑩臉書洗版「希望你作為公眾人物，可以選擇不表態至少要搞清楚事實」、「挺蔣萬安毒油？退追蹤」、「挺藍要挺的有良心一點啦」，有網紅看不下去，砲轟綠營網軍「人家關心食安，你關心政治；人家在乎健康，你在乎立場，怎麼跟小粉紅這麼像？」

此外，台北市長蔣萬安號召全民七二五上凱道，表達食安訴求和對政府處理毒油事件不滿，藍營地方首長多會到場。蔣萬安昨天表示以「地方父母官」立場，不分黨派為人民表達對食安的重視，前天電邀高雄市長陳其邁出席，陳其邁並未答應。

陳其邁表示，如何藉此次爭議修法強化、保護食安比較重要，此時不必進行政治處理，中央與地方應通力合作互補落實食安，藉由這次食安引起的油品爭議，地方或中央應該好好談，把問題解決，才符合人民期待。

「與其談是誰的責任？怎樣政治處理，我覺得大可不必。」陳其邁說，各縣市查驗異常，要通知不同權責的縣市，需要互相協調，把機制做得更好。

國民黨主席鄭麗文昨表示，站出來讓統治者感受人民真實的聲音跟力量。民眾黨立法院黨團副總召王安祥也說，民眾黨立場非常清楚，行政機關處理食安問題荒腔走板，呼籲所有重視食安的朋友，站出來表達憤怒。