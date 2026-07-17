癌油案究責升級 檢扣押4公司不動產 總座余凌冲交保撤銷

中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘，風波持續延燒。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中聯油脂致癌油案擴大，余凌冲交保遭撤銷發回重裁。

中聯油脂致癌油案擴大，余凌冲交保遭撤銷發回重裁。 重點二： 檢方聲請扣押中聯等4家公司不動產，總額約1億元。

檢方聲請扣押中聯等4家公司不動產，總額約1億元。 重點三：不合格油品增至7批，受影響業者已擴大到1,322家。

中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘超標，迄今已累計七批次油品超標，衛福部更質疑中聯自主檢驗與留存油脂樣本有問題。中聯總經理余凌冲10日獲2000萬元（台幣，下同，約62萬美元）交保，中檢抗告後，台中高分院昨撤銷發回重裁，台中地院預計今天開庭訊問。

中檢針對中聯、福壽實業、福懋油脂、泰山企業等四公司，聲請扣押其名下土地、房屋等不動產，台中地院14日裁准。據了解，檢方查扣四公司不法利益總金額約1億元。

致癌油品風暴愈燒愈大，中檢9日動員13名檢察官，兵分多路搜索中聯等四家公司廠區。檢方認定，余凌冲涉嫌食安法中，過失製造、加工有毒或含有害人體健康之物質食品罪，且余有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，10日凌晨聲押；中院10日晚間開羈押庭，深夜裁定余凌冲2000萬元交保，檢方不服，當庭提抗告。

台中高分院昨撤銷原裁定發回，認為余擔任中聯要職，危害食品衛生管理，造成社會食安影響重大，余將面臨嚴重民、刑事責任，以其在食品業之人脈、經歷，對涉案相關共犯的影響力，原審也認定余有逃亡的高度動機與能力；中院予以交保，恐不足以形成約束。

台中高分院表示，檢察官已就余有何湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之羈押原因及必要性具體釋明，台中地院未予具體說明檢察官所舉事證，何以不足以構成上述羈押之必要性。

中聯等四公司致癌油品流出市面，中檢表示，13日掌握涉案油品銷售流向、犯罪所得範圍，向台中地院聲請扣押中聯、福壽、福懋油及泰山等四公司名下土地、房屋等不動產，14日中院裁准，已通知地政機關辦理扣押登記。

據了解，檢方函請食藥署依食安法規定，計算涉案產品的不法所得金額，並依各公司涉案情節財產保全必要等向法院申請扣押其財產；據了解，總扣押金額約1億元。

衛福部食藥署指出，經檢驗泰山、福壽、福懋油三家業者留存原油樣本，再發現兩件苯駢芘超標，確認中聯油脂疑慮油品，從原先五批增為七批。衛福部長石崇良昨表示，這代表中聯油脂檢體樣本「很有問題」；食藥署也揭露，中聯油脂原回報4至6月僅生產29批油品，但15日宜蘭縣衛生局通報另一批隱匿未報油品，經查證屬實將依食安法重罰300萬元。

食藥署昨另公布受中聯油脂影響業者，較15日新增306家，合計受影響業者數量增加為1322家，包括周氏蝦捲總店、洪瑞珍、鬍鬚張等。目前七批不合格油品已下架回收2584.4公噸，其餘預防性下架共計5126.7公噸。