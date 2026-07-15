白推前發言人選花蓮市長 黃國昌：沒必要先問國民黨

民眾黨主席黃國昌。（本報資料照片）

迎戰年底地方選舉，民眾黨 將推派前發言人戴于文參選花蓮市長。民眾黨主席黃國昌 昨強調，民眾黨是一個獨立自主的政黨，要做什麼事情之前，「應該沒有必要先問國民黨 的看法」。

黃國昌這番說法引發外界聯想。國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志昨天表達尊重。國民黨組發會主委李哲華則表示，民眾黨尚未跟他談過，對此事一無所悉。

李哲華分析，現任花蓮市長魏嘉彥胞兄、無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢已經投入花蓮縣長選舉，國民黨此次並未正式提名魏嘉彥，而是同意以「報備參選」方式角逐連任。

他表示，藍白合的主要目標是不希望在野分裂讓民進黨得利，花蓮市沒有這個情況，「政黨有自己的基層經營，很正常。」

民眾黨昨晚已發布「新花蓮新政治」記者會採訪通知，宣布今天將徵召「花蓮囝仔」戴于文參選花蓮市長，同時也將宣布「民眾花蓮隊」正式成軍。

國民黨主席鄭麗文昨天出席台大政治營模擬選戰「政港分局」活動，她勉勵青年，在參與選戰、學習選舉操作時，不要只看到選戰中的「術」，更要思考制度背後的根本問題。