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宣示主權 藍籲賴清德任內登太平島

記者鄭媁劉懿萱林銘翰陳柄亦周佑政／台北報導
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南海太平島至今仍由台灣海巡及台軍共同駐防。(圖/截自台海巡東南沙分署臉書粉專)
南海太平島至今仍由台灣海巡及台軍共同駐防。(圖/截自台海巡東南沙分署臉書粉專)

國際法庭南海仲裁案裁決10周年。國民黨文傳會主委陳以信昨天表示，前總統馬英九卸任後，民進黨政府對南海主權的論述轉趨消極、低調，導致我在南海議題上失去著力空間與國際聲量，呼籲賴總統應該考慮在任內登太平島。

陳以信指出，馬英九任內非常重視南海議題，自己擔任總統府發言人期間，協助建立我對南海主權新論述，更曾努力安排六次太平島登島行動，彰顯太平島是島不是「礁」的事實，並由中華民國主權治理，即便當時有美國極大壓力，馬英九仍堅持主權宣示。

陳以信說，雖然2016年7月仲裁結果公布時，馬英九已卸任總統，但過去蔡英文總統政府八年加上賴清德總統政府執政至今，民進黨的南海主權論述轉趨消極、低調，並未在國際上有足夠主張，導致台北在南海議題上失去著力空間，這對中華民國在南海主權的主張是莫大傷害。

國民黨立委李彥秀表示，10年前的南海仲裁案，國民黨的立場是「不滿意、不接受、不承認」，南海是中華民國固有疆域的一部分，國家戰略利益絕對不能放棄，仲裁審理過程中並未將我國列入諮詢對象，仲裁結果當然也不具法律效力。

李彥秀也說，李登輝、陳水扁及馬英九都曾登東沙群島或太平島宣示主權、慰勞官兵，但近十年來，民進黨對捍衛中華民國南疆及經濟海域的立場與態度都相當模糊，令人完全無法接受。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，南海諸島屬於中華民國領土，對於侵犯我國主權的作為，外交部都應該硬起來表達立場，「絕對不能再次出現先前日本與菲律賓畫界談判，外交部還表達支持的喪權辱國事件」。

台北外交部昨重申，關於南海諸島的主權主張與相關政策沒有改變，南海爭端應依據國際法及海洋法，包括「聯合國海洋法公約」，以和平方式解決；台灣應納入多邊爭端解決機制。台外交部強調，作為南海區域重要利益關係方，呼籲任何涉及台方權益及南海區域行為規範之討論，均不應排除台灣參與。

台外交部也指出，台北對南海諸島主權及權利主張均依循國際法及海洋法，並以太平島為基礎，在南海地區推動海事合作、環境保育、人道救援及科學研究，充分展現台灣積極促進區域和平穩定及共同開發的負責任態度。

民進黨立委林楚茵則批評中共一邊矮化台灣、一邊又吃菲律賓豆腐，從台灣、日本琉球到菲律賓巴丹群島，只要是中共看上的，都是他的，這是國際共同面對的危機，絕非不挑釁就沒事。

精華 FAQ

  • 國民黨認為，登太平島可強化中華民國對南海主權的宣示，也能提升台灣在南海議題上的國際能見度，避免因低調而失去發聲空間。

  • 藍營批評民進黨政府在蔡英文到賴清德執政期間，對南海主權論述趨於消極與低調，未在國際上積極主張，導致台灣在相關議題上聲量下降。

  • 外交部重申南海主權主張與政策沒有改變，主張依國際法及《聯合國海洋法公約》和平解決，並要求涉及台方權益的討論不得排除台灣參與。

賴清德 馬英九 國民黨

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