台毒油案再爆第3批問題油 中聯等4公司董座、7高層交保

台中市政府持續查核油品，並擴大預防性下架中聯大豆油產品。(圖／台中市政府提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中聯油脂大豆油驗出苯駢芘超標，波及多家下游業者。

中聯油脂大豆油驗出苯駢芘超標，波及多家下游業者。 重點二： 檢方搜索四大油脂公司，11名董事長與高層分別交保。

檢方搜索四大油脂公司，11名董事長與高層分別交保。 重點三：食藥署確認3批問題油，要求中聯未查明前不得復工。

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標四倍，事件波及多家下游業者，嚴重衝擊國內食品安全與民眾健康。台中地檢署動員13名檢察官，中聯、福壽、福懋油與泰山四大上市櫃油脂巨頭的總部與六處廠房，帶回4大油品公司董事長及公司高層共11名被告訊問，認定涉案油品屬有毒、含有害人體健康物質，且業者未依法主動通報，依違反食安法聲押中聯總經理余凌，董事長蔡清松則以2000萬元（台幣，下同）交保，其餘9名涉案人員分別以50萬至1000萬元交保。

中檢認定，余凌冲等11人涉犯食品安全衛生管理法，罪嫌重大，且余有湮滅、偽造證據，及勾串共犯、證人之虞，聲請羈押，昨晚7時30分開羈押庭，法院裁定2000交保，並限制出境、出海與住居，檢方認有羈押必要，當庭抗告。

本案層級之高、涉案企業規模之大，堪稱台灣食安史上罕見。除蔡清松2000萬元交保，廠長陳明榮100萬元、品研課副課長陳建龍60萬元；福壽董事長洪堯昆1000萬元、總經理趙文強600萬元、協理顏貽鉉500萬元、副理黃俊豪50萬元。

檢方另諭知福懋油董事長吳星澄1000萬元，因吳的家屬無法湊足保證金，降至200萬元才得以辦保，總經理張志賓600萬元；泰山董事長劉偉龍1000萬元。檢警調不排除未來有其他人員涉案，正持續擴大追查。

另，食藥署昨晚再接獲南僑油脂通報「第三批」問題油品，確認中聯5月10日生產的大豆油同樣檢出苯駢芘超標。食藥署長姜至剛指出，接連三起油品苯駢芘超標，顯示此案「非單一批次事件」，業者的原料驗收、製程、品管等都藏有重大缺失之疑慮，在未查明原因及改善前，中聯不得恢復生產，相關下游油品已於昨午全下架。對此，國民黨立院黨團書記長林沛祥質疑，人民最難接受的不只是食安事件本身，而是官方資訊一再修正、內容持續變動，前天社會看到的是2,600公噸，昨天又出現新一批的問題油，令人擔憂政府是否採取「擠牙膏式公布」？

行政院前天針對中聯油脂4到6月產製油品及其下游產品，全數採預防性下架，食藥署昨與中聯油脂、福懋油、福壽、泰山等業者釐清後，確定4到6月中聯油脂總計生產29批號，來自六處油槽油品，合計重量為27萬7532.7公噸，需全數下架回收。

致癌油爆發初期案情不明，中檢7月3日分他字案蒐證，檢察官6日先赴中聯偵訊余凌冲、陳建龍，訊後請回。食藥署7日再依食安法第15條第一項有毒或含有害人體健康之物質、第7條第五項通報義務，重罰中聯1.6億多元，成為檢方認定犯罪事實的關鍵突破口。

而針對衛福部長石崇良前天點名桃園市與台中市兩位副市長王明鉅、黃國榮，在行政院會關切問題油品何時重新上架。國民黨立院黨團批石崇良以「烏賊戰術」混淆視聽，王黃兩人明明是檢驗量能、源頭管理、異常通報及重新上架機制等專業問題，石崇良卻刻意斷章取義，扭曲成地方政府急著替業者爭取上架，企圖以政治抹黑轉移中央食安管理失靈的責任；國民黨要求政院立即公布錄音檔及會議紀錄，並要求石崇良為曲解地方官員發言立即道歉辭職。