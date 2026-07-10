致癌油擴大下架、4公司9人列被告 藍白喊：卓榮泰下台

國民黨立院黨團9日舉行記者會，黨團書記長林沛祥（右二）、副書記長黃建賓（左二）、游顥（左一）、教育及文化委員會召委羅廷瑋（右一）出席，抨擊行政院長卓榮泰早在7月初便知情，卻採取「擠牙膏式」公布資訊，應下台負責。（記者曾學仁／攝影）

中聯致癌油品風波延燒，行政院長卓榮泰 昨日在行政院會提出擴大預防性下架、啟動修法、簡化退貨、助消費者團體訴訟、中聯無期限停工等五項指示；立法院昨下午朝野協商決議，邀請卓榮泰下周二就油品事件，赴立法院專案報告。藍白雙雙喊話要求卓榮泰下台。中檢昨也大動作派七名檢察官，赴中聯等四公司六廠區搜索，帶回九人列被告漏夜複訊，不排除有強制處分；若檢方認定涉及刑責，將改列「偵」字案偵辦。

衛福部長石崇良宣布，除了中聯4、5月涉案油品強制下架，4月至6月生產的油品及其製品，須在今日中午12時預防性下架，未來也將修法強化高風險產品檢驗頻率。

擴大預防性下架方面，石崇良說，6月30日南僑通報的第一批問題油品為四月製造，7月7日泰山通報的第二批問題油品為五月製造，這兩批問題油品都將全面下架，而中聯4月到6月製造的所有油脂製品、第一層跟第二層食品也全面預防性下架；食藥署長姜志剛說，須在今日中午12時前完成，否則開罰。

協助消費者方面，卓榮泰指示政務委員陳時中 協助消費者團體訴訟、簡化退貨機制。陳時中說，訴訟費用將依「食安法」規定，由衛福部食安基金支應，退貨部分採最寬標準，無論是有消費憑證或有使用過的容器，都列在退貨要求中，具體作法將與經濟部、衛福部開會討論，盼從寬、從優、從速、從簡。

此外，卓榮泰要求衛福部啟動「食安法」修法，重新建構源頭管理、製程檢驗、外部查驗、後市場稽查四道防線。石崇良說，修法將強化業者自主檢驗，尤其針對高風險、影響層面廣的增加檢驗頻率，以及未來檢驗報告無論異常與否，都須向主管機關報告。

姜至剛表示，針對資本額1億元(台幣，下同，約311萬美元)以上的上市櫃公司，也將納入「突襲抽查」，由主管機關至食品廠實驗室取回樣本，同步由第三方驗證，並要求第三方實驗室如接獲業者檢驗報告異常，除回報業者外，也要第一時間回報主管機關。

依現行規定，資本額3000萬元以上食用油脂製造廠，需每半年檢驗一次油品。姜至剛說，考量國內食用油脂業者具市場寡占性，將針對出現系統性異常業者，加強其製程各環節半成品檢驗，且針對油品成品不排除逐批抽驗。同時，也將加強後市場抽驗頻率，將邀集學者討論，以最快速度提出「食安法」修正草案。

台中地檢署三日分「他」字偵辦後，六日赴五間涉及油廠履勘，將中聯總經理余凌冲、品研課陳姓副課長列被告偵訊，複訊後請回；中檢昨天大動作派出七名檢察官，兵分六路赴中聯、福壽、福懋油、泰山等四公司六處廠區搜索，並帶回九人列為食安法被告，漏夜複訊中；檢方並查扣儲油槽、設備機具、出貨紀錄、檢驗報告等。

食藥署昨更新預防性下架產品清單，共增加39項，合計達440項。新增品項包括貴族世家、布列德麵包即食食品及禾家香多項水餃、蔥油餅產品等。

而新增下架最多項目的公司為卜蜂、路易莎，而金色三麥等也有多項產品用到致癌油，包括巧達濃湯、涼拌墨魚醬，老協珍白醬鱈魚米漢堡、海鮮蝦排米漢堡等也在疑慮品項之列。

國民黨立法院黨團要求，公布完整事件時間軸，並成立跨部會食安專案；民眾黨立法院黨團則質疑百分之廿區分標準天兵政策，到底從何而來？

針對中聯致癌油拖延48天才通報，政府遭質疑監督失靈，台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳昨至台北地檢署告發衛生福利部長石崇良、食藥署長姜至剛涉瀆職罪，要求檢察官嚴查速辦，調查禍國殃民的大官。

國民黨文傳會主委陳以信說，2014年發生頂新油品事件，民進黨鋪天蓋地要求時任總統馬英九向全民道歉，把食安事件無限上綱，時任衛福部長邱文達因此請辭下台。

陳以信指出，民進黨若應用當年檢驗馬政府標準檢驗自己，賴清德總統應立即向全民道歉，卓榮泰和石崇良應負起政治責任下台。