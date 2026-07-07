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地方自救 蔣萬安：從嚴從速 毒油再製品預防性下架

台灣新聞組／台北7日電
台北市長蔣萬安6日表示說，食安不能有任何拖延，市府第一時間用嚴格標準預防性下架，...
台北市長蔣萬安6日表示說，食安不能有任何拖延，市府第一時間用嚴格標準預防性下架，不管比率多少都先預防性下架。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

毒油風暴擴大，北市強調食安應從嚴從速，對涉及問題油的再製品先行下架；高雄、南投、新北與屏東也同步追查下游並加強稽查。

毒油風暴擴大，台北市長蔣萬安昨說，食安不能有任何拖延，市府第一時間用嚴格標準預防性下架，不管比率多少都先預防性下架，一切從嚴、從速，中央也應該讓資訊公開透明，不是被批評、地方呼籲後，才公布業者名單；中央、地方有各自要負責任，共同面對解決。

北市府昨晚宣布，營養午餐除暫停使用問題油品，非問題品牌油品含量較高的再製食品如沙茶醬、蛋黃醬、沙拉醬等，也先暫停使用。通路上只要涉及使用問題油品的再製食品一律預防性下架，待提出證明文件符合規範才能上架販售。

食藥署要求受影響的原型油品及使用問題油品超過20%加工製品預防性下架，如何界定仍有模糊空間，例如泡麵的油包使用問題油品，沖泡後整體比率低於20%，該不該下架？

北市府研考會主委殷瑋說，中央等同將真正困難工作交地方執行，對地方政府來說，哪些再製產品的問題油品含量在20%以上？如果是19.5%怎麼辦？若業者總公司在北市、工廠在新北，如何分工誰去查？為避免模糊空間，北市府才會通令涉及問題油品的再製食品，不管酥油、抹醬等，不管使用比率多少，都先預防性下架。

高雄市政府昨公布使用問題油品的28家下游業者名單，市長陳其邁說，已掌握中央提供23家及台中市政府提供5家，共28家第二層業者，已要求衛生局往下追查油品賣去哪裡，掌握出貨名單、清查有無確實回收，若涉及更下游業者或私人使用者，依風險等級評估是否公布名單。

南投縣長許淑華說，未在第一時間就公布相關下游名單或品項，確實晚了，所幸南投縣已建立應變流程，不需待中央通知可迅速因應。

新北市長侯友宜表示，新北第一時間即成立食安事件專區，市場處完成40座公有市場張貼「合格食用油」公告，讓民眾可安心採買。

屏東縣長周春米說，中聯問題油品事件沒妥協空間，同步擴大稽查自助餐、餐飲業、夜市及賣場等53家業者。

精華 FAQ

  • 北市府要求營養午餐先停用問題油品，並對沙茶醬、蛋黃醬、沙拉醬等再製食品採預防性下架；通路若涉及問題油製品，須提出證明文件後才可重新上架。

  • 他認為食安不能拖延，中央以20%為界仍有模糊空間，像19.5%或泡麵油包等案例都難判定，因此北市改採從嚴標準，避免業者與地方執行時產生爭議。

  • 高雄已公布28家下游業者並追查出貨流向；南投坦言公布名單稍晚但可迅速應變；新北張貼合格食用油公告；屏東則擴大稽查53家業者，強化風險管控。

蔣萬安

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