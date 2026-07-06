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綠委批蔣萬安移轉毒油責任 北市府回擊：不要甩鍋地方

台灣新聞組／台北6日電
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針對毒油風暴，台北市長蔣萬安在臉書向中央提出四點嚴正呼籲：第一，立刻公布名單、成...
針對毒油風暴，台北市長蔣萬安在臉書向中央提出四點嚴正呼籲：第一，立刻公布名單、成立專區；第二，上游全面清查；第三，最短時間內釐清案情；第四，重建源頭管理機制。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

毒油食安事件延燒，蔣萬安要求中央迅速公布名單與清查流向，綠營則批他移轉責任；北市府反擊中央未完善通報與管理，朝野也再度掀起食安監管爭議。

毒油食安事件，台北市長蔣萬安昨喊話中央四點嚴正呼籲，民進黨台北市長參選人沈伯洋批評蔣萬安「又是一次責任移轉」，地方政府同樣肩負著不可或缺的查核與通知職責。民進黨立委吳思瑤痛批，孩子吃問題油，蔣萬安卻人在台東、坐熱氣球、樂不思「北」。北市府副發言人魏汶萱反擊，領了立委薪水就要善盡立委監督中央之責，而不是一再拿全國性事件甩鍋地方。

中聯油脂爆發毒沙拉油事件，台北市長蔣萬安臉書發文呼籲中央，即刻公布名單、檢討相關...
中聯油脂爆發毒沙拉油事件，台北市長蔣萬安臉書發文呼籲中央，即刻公布名單、檢討相關制度，沈伯洋（圖中）表示，食安本就需要中央地方協作，就算公布名單稽查也是地方政府權責，這時間不該有政治口水、責任移轉。（記者林伯東／攝影）

蔣萬安昨對中央喊話，除要求立刻公布名單、成立專區，也要全面清查上游，在最短時間內釐清案情，並重建源頭管理機制。蔣強調，食安沒有蓋牌空間。

衛福部長石崇良表示，守護食安不分中央與地方，以往爆發食安事件，中央地方均積極配合，這次也不例外，台中衛生局積極介入，食藥署支援。食藥署專家會議也決議擴大預防性下架，中央、地方正一起努力。

魏汶萱則批，照吳思瑤委員的邏輯，全台都在關注食安風暴之際，部長周末竟還在民進黨與特定候選人舉辦的活動中開講，衛福部長出現在名單上，後來現場前往的是經濟部長、教育部長。食安風暴影響產業、校園營養午餐，難道跟衛福部、經濟部、教育部無關？兩位委員身為執政黨立委，對中央部會究竟監督了沒有？

魏汶萱說，反觀吳思瑤、沈伯洋，對中央政府本次在食安風暴中的應變與責任避而不談，沈委員自己所說的「中央今天就算把所有事情公布完」，這句話就揭露了問題的核心就是中央不公布。沈委員不該只會跟吳思瑤委員噴一樣的政治口水，領了立法委員的薪水就要善盡立委監督中央之責，而不是一再拿全國性事件甩鍋地方。

魏汶萱指出，中央至今未釐清案情、未設置專區公布完整流向、未跨部會全面函請各縣市及學校清查、仍仰賴業者自主通報而未做好源頭管理，難道不是中央的四大失職嗎？身為執政黨的立委，這些問題監督了沒有？

魏表示，反觀北市府第一時間要求校園預防性停用、全面清查，並持續與各縣市交叉比對、滾動更新受影響學校及下游流向。誰在第一時間守護市民食安、誰又忙著政治攻防，相信社會自有公評。

民眾黨主席黃國昌昨砲轟民進黨，他說，對比民進黨2014年要求當時政府公布越南假油事件，今天的民進黨卻如此荒腔走板，「有什麼難言之隱？」

衛福部食藥署緊急擴大下架兩類產品，朝野立委仍然有所質疑。在野黨立委認為，中央政府全面失守、食安監管形同虛設；執政黨立委也坦言，此事凸顯現行油品管理制度仍有改善空間。

精華 FAQ

  • 蔣萬安要求中央立刻公布名單、成立專區，並全面清查上游與下游流向，盡速釐清案情，同時重建源頭管理機制，強調食安問題不能有任何蓋牌空間。

  • 北市府副發言人魏汶萱反批，民進黨立委領的是監督中央的薪水，卻把全國性食安事件推給地方。她強調中央未完整公布流向、未跨部會清查，才是失職焦點。

  • 事件不僅讓中央與地方互指責任，也引發在野黨批評中央監管失靈、執政黨立委承認制度仍待改善。食藥署已擴大下架，但食安管理是否到位仍受質疑。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

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