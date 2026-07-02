我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

指川普吹牛 中學者：2029年占全球半導體半壁江山會是中國

霸凌案／推薦顏慧欣進經貿辦 顏慶章首發聲 批楊珍妮說謊

記者應翠梅／台北2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院經貿辦總談判代表楊珍妮（左）因涉職場霸凌，行政院將其停職，總統府同步宣布免...
行政院經貿辦總談判代表楊珍妮（左）因涉職場霸凌，行政院將其停職，總統府同步宣布免職。圖為台美關稅談判成果出爐，行政院正副院長卓榮泰（中）、鄭麗君（右）與楊相互擁抱畫面，如今已成過往。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

顏慶章針對女兒顏慧欣霸凌案發聲，指楊珍妮稱其為推薦入經貿辦是謊言，並肯定行政院調查結果，要求更公正的後續調查。

行政院經貿辦（OTN）前副總談判代表顏慧欣因病過世，顏慧欣父親、財政部前部長顏慶章在沉默數月之後，昨天以「What is left, when honor is lost ?（失去榮譽還剩下什麼？）」為題發表聲明。他直指，楊珍妮稱顏慧欣是由她推薦進入經貿辦是謊言，並期望監察院調查過程能秉持更公正態度，重建友善的公務員工作環境。

顏慶章昨天發表4點公開聲明，敬佩與尊重行政院經過3個月完成獨立與專業的調查結果，對於行政院長卓榮泰停止楊珍妮政務委員職務也深表贊同，但身為卓內閣要員的楊珍妮不滿霸凌案調查結果，接續發表聲明，作為被霸凌者的父母，已無法容忍與事實不符的說辭。

他呼籲把顏慧欣未竟的志業，變成國家的制度，不是只記住她所受的委屈，而是完成她一直努力追求的理想，「這才是真正還給慧欣的公道」。

顏慶章提出四點聲明：一、行政院調查報告完全未提及顏慧欣健康與霸凌情事有所相關，楊珍妮6月26日聲明一再以顏慧欣生病請假作為訴求主軸，不但非屬自稱照顧晚輩與自詡彼此友好情誼的行為表現，並明顯違反「個人資料保護法」規定。

二、顏慧欣於OTN任職一年半以來，多次向當初推薦其進入公職的長官吳釗燮表達請辭之意，但皆獲慰留並期望她能相忍為國。實在難以想像楊珍妮聲明竟宣稱對顏慧欣有「培養接任人」的友善心態，更何況楊珍妮亦妄稱顏慧欣是由她推薦進入OTN的謊言，豈是政務委員所當為。

三、身為父母，雖對調查報告只成立兩項霸凌事實、調查過程中楊珍妮未調離現職，可能妨礙霸凌真相之顯現，以及對未成立霸凌之項，顏慧欣已無法親自提供事實說明，深感遺憾；但對調查小組的辛勞與專業，仍抱持由衷感謝與尊重。期望監察院調查過程能秉持更公正態度，重建友善的公務員工作環境。

四、顏慧欣無論以學者或公職身分，心繫CPTPP（跨太平夥伴全面進步協定）的執行不力及OTN運作長年重大瑕疵，這是她於病榻中難以割捨的工作牽掛。最後引用顏慧欣的老長官所言，「一個國家紀念優秀公務員最好的方式，不是停留在追思，更不是受勳頒獎，而是把她未竟的志業，變成國家的制度；不是只記住她所受的委屈，而是完成她一直努力追求的理想。」

精華 FAQ

  • 他是針對女兒顏慧欣遭霸凌後的相關爭議發聲，重點在反駁楊珍妮的說法，並支持行政院已完成的調查結果與懲處決定。

  • 他明確指出，楊珍妮聲稱顏慧欣是由她推薦進入經貿辦，這並不是事實，屬於不實說法，也讓他無法再保持沉默。

  • 他希望監察院後續調查能更公正，避免霸凌真相被掩蓋，並將顏慧欣未竟的志業轉化為制度，改善公務員工作環境。

財政部 卓榮泰

上一則

債權1.7億達協商意願…台糖撤回聲請 吳乃仁管收12天獲釋

下一則

經貿辦霸凌案 總統令：楊珍妮已予「免職」生效

延伸閱讀

調查認定楊珍妮霸凌顏慧欣 政院下周處置

調查認定楊珍妮霸凌顏慧欣 政院下周處置
霸凌調查報告：楊珍妮屢排斥顏慧欣 已對人不對事

霸凌調查報告：楊珍妮屢排斥顏慧欣 已對人不對事
楊珍妮涉霸凌停職 經貿辦7成聲援 藍疑卓榮泰棄車保帥

楊珍妮涉霸凌停職 經貿辦7成聲援 藍疑卓榮泰棄車保帥
楊珍妮遭卓榮泰令職場霸凌停職 揚言採法律行動

楊珍妮遭卓榮泰令職場霸凌停職 揚言採法律行動

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
台總統賴清德今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。(記者黃仲裕／攝影)

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

2026-06-25 09:27
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
台立委收賄案。(本報系資料照)

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

2026-06-30 11:07
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見，新北地方法院裁准。（記者蔣永佑／攝影）

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

2026-06-25 02:24

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮