黑白集／怨立院便當難吃 綠委吃公費還不滿足

民進黨立委林淑芬。（本報資料照片）

立院經費稽核委員會審查自家預算，綠委林淑芬打斷議事，抱怨立院採購的百元（台幣，下同）便當「很難吃」，「每天有人向行政院、部會換好吃的便當」。她說，監督者去占被監督的人便宜，能看嗎？「這是尊嚴問題」。她要求比照政院吃120元便當，「一年增加100多萬便當費，買立院尊嚴很便宜」。

短片上網，外界炸鍋。有人罵，「我們吃自己，你們吃全民還不滿足？」、「我都吃80元便當，更沒尊嚴」。有軍人冷回：「我們每月伙食費才3000多元」。不少人怒嗆，林淑芬吃納稅錢還如此囂張，月薪20萬還要貪公費便當，「乾脆去吃錢吧」。

台灣年輕人為節約開銷，透過超商App搶購折扣食品，自嘲「乞丐超人」。號稱勞工立委的林淑芬吵著要吃「尊嚴便當」，有如晉惠帝何不食肉糜。她一鬧，連帶踢爆卓內閣又賣慘，罵立院不審總預算沒錢救災，實則「部部公費吃好料」。

美日國會議員開會，想填肚子就到附設餐廳自費用餐，議事廳堂不染油鑊氣是起碼的專業尊嚴。國會各類津貼包山包海，每年能動用的補貼上千萬，憑什麼台灣立委要比民主同盟議員多吃公費便當？

因應通膨壓力，有些民眾改為日進兩餐，節衣縮食。連綠委都要求「因應物價」調高便當費，吹噓經濟成長跑贏通膨的賴總統，又被自己人打臉了。