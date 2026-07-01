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速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

砍社安金對年長女性衝擊較大 職場上薪資不平等影響

黑白集／怨立院便當難吃 綠委吃公費還不滿足

黑白集
民進黨立委林淑芬。（本報資料照片）
民進黨立委林淑芬。（本報資料照片）

立院經費稽核委員會審查自家預算，綠委林淑芬打斷議事，抱怨立院採購的百元（台幣，下同）便當「很難吃」，「每天有人向行政院、部會換好吃的便當」。她說，監督者去占被監督的人便宜，能看嗎？「這是尊嚴問題」。她要求比照政院吃120元便當，「一年增加100多萬便當費，買立院尊嚴很便宜」。

短片上網，外界炸鍋。有人罵，「我們吃自己，你們吃全民還不滿足？」、「我都吃80元便當，更沒尊嚴」。有軍人冷回：「我們每月伙食費才3000多元」。不少人怒嗆，林淑芬吃納稅錢還如此囂張，月薪20萬還要貪公費便當，「乾脆去吃錢吧」。

台灣年輕人為節約開銷，透過超商App搶購折扣食品，自嘲「乞丐超人」。號稱勞工立委的林淑芬吵著要吃「尊嚴便當」，有如晉惠帝何不食肉糜。她一鬧，連帶踢爆卓內閣又賣慘，罵立院不審總預算沒錢救災，實則「部部公費吃好料」。

美日國會議員開會，想填肚子就到附設餐廳自費用餐，議事廳堂不染油鑊氣是起碼的專業尊嚴。國會各類津貼包山包海，每年能動用的補貼上千萬，憑什麼台灣立委要比民主同盟議員多吃公費便當？

因應通膨壓力，有些民眾改為日進兩餐，節衣縮食。連綠委都要求「因應物價」調高便當費，吹噓經濟成長跑贏通膨的賴總統，又被自己人打臉了。

精華 FAQ

  • 她在審查自家預算時，抱怨立院採購的百元便當很難吃，並指出有人常向行政院和部會換取更好吃的便當，認為這牽涉到監督者的尊嚴問題。

  • 林淑芬要求立院便當費比照行政院提高到120元，認為如此每年只會增加一百多萬元，卻能讓立法院吃得更體面，對她來說是維護機關尊嚴的必要支出。

  • 因為不少民眾認為公務員與立委已享有高薪與公費資源，卻仍嫌便當不好吃，與一般人節衣縮食形成強烈對比，因此批評她不知民間困苦，還拿納稅錢講尊嚴。

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