公投提案 藍推鞭刑入法 柯文哲：先改善社會信任度吧
藍白為迎戰九合一選舉提出多項公投，但在鞭刑、交通罰鍰與不在籍投票等議題上意見分歧，柯文哲更直言應先提升司法社會信任度。
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藍白為迎戰九合一選舉提出多項公投，但在鞭刑、交通罰鍰與不在籍投票等議題上意見分歧，柯文哲更直言應先提升司法社會信任度。
迎戰九合一選舉，在野黨提出五項公投提案，藍營主打「鞭刑」、「反廢死」及「重啟核電」，白營聚焦「移轉投票」及「交通罰鍰全數用於改善道路交通安全環境」。不過，藍白對公投議題各有支持與反對項目，雙方內部仍有不少雜音。綠營則認為，是否提出對案反制「言之過早」，現階段不隨在野起舞。
國民黨立法院黨團提出「鞭刑入法」公投，民眾黨內部仍存在雜音；而民眾黨團提出的「交通罰鍰收入全數運用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸」，藍營多數執政縣市也有不同意見。
藍營內部還有聲音認為，公投綁大選當然會有催票效果，但若屬全國性而非地方事務相關的公投，對帶動地方選舉的投票率其實有限，且就算通過，民進黨政府也未必照做，恐讓選民有「投了也沒用」的無力感。
國民黨文傳會主委陳以信表示，尊重民眾黨團提案，但後續還有相關程序，包括國民黨中央、立院黨團與智庫還在做更多討論。
民眾黨前主席柯文哲昨表示，公投是民意的展現，本來就應該要推動，他個人支持交通罰鍰、不在籍投票公投；至於國民黨推動的反廢死、鞭刑公投，他直言「司法社會信任度都沒有了，推那些只是被嘲笑而已」。
柯文哲說，目前台灣的司法社會信任度剩30%，還要推動死刑和鞭刑，「我忍不住要嘲諷，你們先改善社會信任度再來吧」，否則，皮之不存，毛將焉附？
民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，藍白將公投作為年底選舉的政治動員工具，且許多議題能透過監督執政和修法解決，在野此舉等同規避立委應盡職責；任何公投提案都不能違反法律與憲法，但藍白所提公投在適法性上大有問題，中選會須嚴格把關，有所當為。民眾黨主席黃國昌則反批民進黨，過去高舉公投民主、人民作主，重大政策交由人民共同參與決策，如今卻把公投看作洪水猛獸，真是愈來愈不長進。
對於民眾黨團交通罰鍰公投提案，立法院法制局先前提出報告建議檢討、參酌日本做法，並增訂相關執行監督考核機制。
國民黨主打鞭刑入法、反廢死與重啟核電，民眾黨則聚焦移轉投票及交通罰鍰全數用於改善道路安全與補貼大眾運輸，盼藉公投帶動選情。 柯文哲認為台灣司法與社會信任度偏低，現在推動死刑、鞭刑只會被嘲笑。他主張應先提升制度信任，再談這類高爭議公投，否則難有實質效果。 民進黨認為藍白把公投當成年底選舉動員工具，且部分議題本可透過監督執政與修法解決。吳思瑤並要求中選會嚴格把關，避免違法違憲提案。
精華 FAQ
國民黨主打鞭刑入法、反廢死與重啟核電，民眾黨則聚焦移轉投票及交通罰鍰全數用於改善道路安全與補貼大眾運輸，盼藉公投帶動選情。
柯文哲認為台灣司法與社會信任度偏低，現在推動死刑、鞭刑只會被嘲笑。他主張應先提升制度信任，再談這類高爭議公投，否則難有實質效果。
民進黨認為藍白把公投當成年底選舉動員工具，且部分議題本可透過監督執政與修法解決。吳思瑤並要求中選會嚴格把關，避免違法違憲提案。
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