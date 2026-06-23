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新聞眼／從水果到農保 政府真心照顧農民嗎

記者 蕭白雪
勞保基金面臨破產危機，卻還被要求替長期赤字的農保補洞。圖為農夫在田裡耕作。(記者...
勞保基金面臨破產危機，卻還被要求替長期赤字的農保補洞。圖為農夫在田裡耕作。(記者葉信菉／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章批評政府重視農產品行銷，卻忽略農保財務黑洞問題。
  • 重點二：農保長年赤字並向勞保借款，凸顯制度缺乏永續財源規畫。
  • 重點三：真正照顧農民應建立穩定訂單、通路與可長可久的保障制度。

不少在巴黎的台灣人最近欣喜、激動買到台灣首批銷售到法國的芒果，陸委會副主委梁文傑一席「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」的話語，加上陸委會對農產品銷路的五個民間團體發動調查而引爆爭議，在此同時，跟農民更切身相關的農民健康保險，卻早已出現財務大黑洞。對農民的照顧，不缺煙火式的補助，但如何讓農民的辛苦不用擔心付諸流水，在制度長長久久下保障農民生活，才是會做事的政府、以民為本該有的高度。

農保、老農津貼都是政府為照顧農民推出的政策，台灣經濟在工商發展目標下，某種程度確實讓農民成為弱勢，加上天候因素、造成農產品產量不穩定，都有待政府在制度上給予協助。但農保既然有社會保險的概念，政府在財政上的規畫就不該任其年年赤字，甚至還從深陷財務危機的勞保中借錢。這種飲鴆止渴的作法，既無法解決農保財務結構上的困境，只會放任財務黑洞愈來愈大，更凸顯農業部欠缺對農民需求的福利政策宏觀思維，如何確保農民未來保障？

截至去年底，台灣的農保被保險人有82萬多人，但農保去年向勞保基金借貸了67.4億，遠高於保費收入的52.47億，這樣的財務結構，早該想方設法調整，有遠見的政府，早該尋找可長久支應的財源。

台灣的農業技術有足堪傲視國際之處，將國內農產品銷往全世界，相信全台灣民眾都樂觀其成。當屏東的愛文芒果在巴黎賣到1公斤將近100歐元的天價，或是其他市場兩顆15至25歐元不等的價格，對照這幾天玉井一大盆只賣數百元台幣的芒果，巴黎傳回的訊息確實鼓舞人心。但扣除貿易商與政府補助的費用外，農民真正收到的利潤、以及生意能否長久，才是重點。如何幫更多農產品打開更多元的通路，更是真正想幫助農民的政府該想、該做的事。

對芒果農與鳳梨釋迦農來說，同樣都是台灣的農民，當地方政府幫忙農民找出路的同時，賴政府與其找麻煩，更該做的是尋找更多通路、想想如何在制度上把農產品銷往全世界。

如芒果農所說，農民唯一希望政府提供的協助就是「找訂單」，尤其要大量、長期穩定的通路，都需政府幫忙。這次幫屏東芒果農打開歐洲市場的外銷貿易商也不諱言，空運成本極高，此次外銷運費包含政府的補助。

不管是賣產品或農保政策，政府若真心想幫助台灣農業永續發展，不要只有放煙火式的補助政策，可長可久的制度、與能賺到錢的穩定通路，對農民而言才是真正的照顧。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

精華 FAQ

  • 文章認為政府偏重煙火式補助與農產品行銷宣傳，卻忽略農保財務黑洞與制度改革；真正需要的是長期穩定訂單、通路，以及可持續的保障機制。

  • 文中指出農保截至去年底有82萬多名被保險人，去年卻向勞保基金借貸67.4億，遠高於52.47億保費收入，顯示財務結構失衡且赤字嚴重。

  • 作者主張政府應協助農民找到大量且長期穩定的訂單，開拓更多元銷售通路，同時改善農保財源與制度設計，讓農民收入與生活保障都能長久穩定。

農業部

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