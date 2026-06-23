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查處饒慶鈴？梁文傑改口說「先了解」

台灣新聞組／台北23日電
台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人22日辦品嘗會，高喊「我是台灣人，我愛吃鳳梨釋迦」...
台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人22日辦品嘗會，高喊「我是台灣人，我愛吃鳳梨釋迦」。（記者尤聰光／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

饒慶鈴出席海峽論壇影片行銷釋迦引發爭議後，陸委會從要查處改稱先了解，地方首長聲援與提醒避免政治化的聲音也隨之浮現。

陸委會副主委梁文傑指「鳳梨釋迦台灣人幾乎不吃」引發爭議。台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華昨天與多名議員、農民舉辦「吃釋迦挺農民」品嘗會，以具體行動挺農民。至於陸委會先前表示要查處饒慶鈴一事，副主委梁文傑昨稱，目前還在「了解」狀況。

本報系聯合報報導，雲林縣長張麗善聲援饒慶鈴說，地方首長站在第一線守護農民的立場，本就應為農民發聲，爭取更多行銷管道，無論銷往大陸或其他國家，都必須努力去做，農民一定希望所生產的農產品能有好的出路；她批評，「不要坐在辦公室裡吹冷氣、講風涼話」，不能因沒辦法銷往大陸或是用各種方式阻斷銷售後，就反過來說這些釋迦沒人要吃，無法體恤農民，令人無法接受。

台南市長黃偉哲則認為，縣市首長都希望能替農民多爭取訂單，但應避免淪為政治話題或統戰工具。

台北中國時報報導，饒慶鈴以預錄影片方式參與「海峽論壇」替農民行銷水果，陸委會認為有違反法令，函請內政部查處，並另函請農業部查處赴陸簽約的5個農漁團體。梁文傑22日強調，對5個農漁團體不叫「查」，而是「了解」；至於對饒慶鈴是「查」或「了解」？梁則稱，目前還在「了解」狀況。

梁文傑說，因為陸委會只從對岸報導中看到這5個團體去簽約，但簽約內容是什麼，例如要跟台灣採購什麼樣的產品？一年採購多少？供應鏈是什麼？這些陸委會都要去了解，農業部也要知道大概情況，所以目前在「了解」具體內容是什麼。

據報導，由於國民黨團喊話梁文傑向饒慶鈴道歉，梁文傑稱，行政機關對很多事情都必須調查了解，調查了解的結果是另外一回事，重申「大家不要很快跳到結論」。

精華 FAQ

  • 梁文傑先前稱陸委會要查處饒慶鈴，但22日改口說目前還在了解狀況，強調行政機關需先調查事實，再決定後續如何處理，不要太快下結論。

  • 饒慶鈴以預錄影片參與海峽論壇，替台東鳳梨釋迦行銷，陸委會認為可能涉及違法，遂函請內政部查處，並請農業部了解赴陸簽約團體情況。

  • 張麗善支持饒慶鈴替農民發聲，認為應積極開拓銷售管道；黃偉哲則認為首長可爭取訂單，但應避免把農產行銷變成政治話題或統戰工具。

農業部

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