高雄選舉/賴瑞隆批家人在美國 柯志恩：怎不質疑賴清德？

國民黨市長參選人、立委柯志恩14日參加高市議員參選人黃韻涵（右）的競選辦公室成立大會，受訪時嗆對手賴瑞隆說「為何有家人在美國工作就不愛台灣呢？」（記者徐白櫻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 賴瑞隆批評柯志恩家人與資產多在美國，柯志恩強硬回擊，反問為何不質疑賴清德與蔡英文家人，並強調相關資產與家庭背景皆屬合法且不應成為選戰攻擊焦點。

民進黨市長參選人、立委賴瑞隆昨質疑，國民黨對手立委柯志恩的資產、家人全在美國。立委柯志恩昨天罕見動怒回嗆，「你有質疑過賴清德 總統的家人、蔡英文 總統的家人嗎？」、「在海外工作的人一樣可以愛台灣」；選舉議題若要涉及家人，請回去跟團隊想清楚再說。

前總統蔡英文前天到高雄參香，第三度與賴瑞隆合體。賴瑞隆受訪時質疑國民黨主席鄭麗文 走一中路線，並談及「柯志恩妳的家人都在美國、資產也在美國，妳卻要選高雄市長」。

柯志恩昨早到岡山參加議員參選人黃韻涵競選辦公室成立，受訪時對於賴跟她討論家人的問題很不以為然，她表示，基本上她的資產在監察院財產申報記載得非常清楚，她已在高雄置產，一切完全合法。

柯志恩強調，說她家人全部在美國根本就是造謠，「我的先生早就在台灣，跟我一起在高雄」，兒子從出生到大學都是在台灣受教育，服完中華民國兵役之後才去美國尋求職業發展。

「為什麼要質疑，有家人在美國工作，這就不愛台灣呢？」柯志恩拉高分貝回擊對手。柯志恩說，「你有質疑過賴清德總統的家人、蔡英文總統的家人嗎？不要雙重標準，在海外工作的人一樣可以愛台灣，你現在把所謂家人的問題提到選舉議題，賴委員你要搞清楚，你現在要跟我討論家人嗎？回去跟團隊想清楚再來說吧」。

去年底民進黨市長初選競選期間，立委賴瑞隆之子爆發校園霸凌爭議，此案延燒時，柯志恩受訪曾表示，選舉與家人應分開討論，候選人可以被檢驗，但家人不應被牽扯進來。