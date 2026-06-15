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高雄選舉/賴瑞隆批家人在美國 柯志恩：怎不質疑賴清德？

記者徐白櫻／高雄15日電
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國民黨市長參選人、立委柯志恩14日參加高市議員參選人黃韻涵（右）的競選辦公室成立...
國民黨市長參選人、立委柯志恩14日參加高市議員參選人黃韻涵（右）的競選辦公室成立大會，受訪時嗆對手賴瑞隆說「為何有家人在美國工作就不愛台灣呢？」（記者徐白櫻／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

賴瑞隆批評柯志恩家人與資產多在美國，柯志恩強硬回擊，反問為何不質疑賴清德與蔡英文家人，並強調相關資產與家庭背景皆屬合法且不應成為選戰攻擊焦點。

民進黨市長參選人、立委賴瑞隆昨質疑，國民黨對手立委柯志恩的資產、家人全在美國。立委柯志恩昨天罕見動怒回嗆，「你有質疑過賴清德總統的家人、蔡英文總統的家人嗎？」、「在海外工作的人一樣可以愛台灣」；選舉議題若要涉及家人，請回去跟團隊想清楚再說。

前總統蔡英文前天到高雄參香，第三度與賴瑞隆合體。賴瑞隆受訪時質疑國民黨主席鄭麗文走一中路線，並談及「柯志恩妳的家人都在美國、資產也在美國，妳卻要選高雄市長」。

柯志恩昨早到岡山參加議員參選人黃韻涵競選辦公室成立，受訪時對於賴跟她討論家人的問題很不以為然，她表示，基本上她的資產在監察院財產申報記載得非常清楚，她已在高雄置產，一切完全合法。

柯志恩強調，說她家人全部在美國根本就是造謠，「我的先生早就在台灣，跟我一起在高雄」，兒子從出生到大學都是在台灣受教育，服完中華民國兵役之後才去美國尋求職業發展。

「為什麼要質疑，有家人在美國工作，這就不愛台灣呢？」柯志恩拉高分貝回擊對手。柯志恩說，「你有質疑過賴清德總統的家人、蔡英文總統的家人嗎？不要雙重標準，在海外工作的人一樣可以愛台灣，你現在把所謂家人的問題提到選舉議題，賴委員你要搞清楚，你現在要跟我討論家人嗎？回去跟團隊想清楚再來說吧」。

去年底民進黨市長初選競選期間，立委賴瑞隆之子爆發校園霸凌爭議，此案延燒時，柯志恩受訪曾表示，選舉與家人應分開討論，候選人可以被檢驗，但家人不應被牽扯進來。

精華 FAQ

  • 賴瑞隆在受訪時指稱柯志恩的家人與資產多在美國，並以此質疑她參選高雄市長的適切性，將對手的家庭與財產背景拉入選戰攻防。

  • 柯志恩回應，自己的資產申報都依法登錄，並已在高雄置產；她也強調先生在台灣、兒子在台受教育並服役，批評對手以家人議題造謠。

  • 事件凸顯選戰是否可拿候選人家人作為攻擊焦點的爭議。柯志恩主張家人應與選舉分開，並反批對方對海外工作者有雙重標準。

賴清德 蔡英文 鄭麗文

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