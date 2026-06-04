鄭麗文訪美 專家揭示五大看點

外交關係協會(CFR)美台關係專家石可為(David Sacks，圖中左一)根據美方對於國民黨的疑慮，總結鄭麗文訪美五大看點。圖為石可為出席在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦的美台關係座談會，中間為經文處處長李志強。(駐紐約台北經文處提供)

國民黨主席鄭麗文 正在美國進行為期三周的訪問，預計將在華府 會見美國在台協會(AIT)高層以及部分國會議員。外交關係協會(CFR)亞洲研究員石可為(David Sacks)接受本報專訪時，提出鄭麗文此行幾個值得關注的看點。

台海問題如何表述？

石可為今年早些時候訪台時，曾與鄭麗文會面，而在鄭麗文本次訪問紐約時，他也會參與她在CFR的行程。石可為表示，鄭麗文對於台海問題的基本論述是「美國，尤其是川普 總統，不樂見兩岸發生衝突、更不願捲入這場衝突；而她本人則是能確保台海和平的最佳人選」。

石可為表示，川普在與習近平會面後做出的相關表態，或許會給鄭麗文帶來一定程度的助力，因為她可以據此主張，既然台灣無法再對美國的支持抱有過高期望，尤其是軍售等具體事務面臨不確定性的情況下，那麼台灣最好的選項就是尋求與北京的更深度和解。

美國關心什麼？

石可為認為，鄭麗文一定也會面對美國高層的尖銳提問。首先，在華府政策圈內，最大公約數的共識是台灣應該增加國防投資，尤其是本土國防生產能力。而鄭麗文所領導的國會第一大黨國民黨對於特別國防預算的主張，卻沒有包含任何用於台灣本土國防生產，尤其是無人機等急需軍備的資金，甚至沒有納入仍在等待川普批准的140億元軍售項目。

「北京的傳聲筒」？

在鄭麗文啟程當日，「華爾街日報」發表的一篇報導直接將其此行描述為「帶著直接來自北京的消息」。

石可為表示，外界無法得知鄭麗文是否與北京存在持續性的直接溝通管道，更不會知道她本人在主觀上是否相信自己的一些發言。然而，從公開言論上看，鄭麗文的一些表述確實與北京存在非常明顯的相似性。比如，她在行前記者會上強調台灣必須拋棄冷戰思維，並呼籲重新定義第一島鏈的價值。石可為指出，「冷戰思維」在當時的語境下，是一種帶有深刻北京烙印和特定政治含義的語言。每當北京方面提到「冷戰思維」時，通常都是在指責美國。

「和平統一」的路徑？

在川習會後，國務卿魯比歐曾表示，「中國更希望台灣主動地、自願地歸順，他們希望看到台灣通過公投等民主形式同意『和平統一』的主張」。對於不希望台灣接受北京統治的人士來說，此番表態或許傳遞了一個令人擔憂的訊號：美方是否在暗示中國可以通過「統戰」手段誘導台灣民意，以此實現其吞併台灣的目的？

石可為認為，對於此番表態是否有可能鼓勵鄭麗文及國民黨進一步呼應統戰話語、並在台灣營造一種「公投統一」的氛圍的擔憂，這種情況或許會發生，但美國的一貫立場是尊重台灣通過民意表達和民主程序取得的共識。鄭麗文和國民黨則必須確保：任何與北京之間的談判結果，都要經過台灣人民的表決。

「川鄭會」有可能嗎？

石可為認為，如果是其他總統執政，與台灣在野黨領導人會面的可能性為零。川普雖然行事方式特殊，但親見鄭麗文的可能性也極低；川普政府內高層官員會見鄭麗文的可能性也較低。