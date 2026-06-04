鄭麗文訪美 專家揭示五大看點
國民黨主席鄭麗文正在美國進行為期三周的訪問，預計將在華府會見美國在台協會(AIT)高層以及部分國會議員。外交關係協會(CFR)亞洲研究員石可為(David Sacks)接受本報專訪時，提出鄭麗文此行幾個值得關注的看點。
台海問題如何表述？
石可為今年早些時候訪台時，曾與鄭麗文會面，而在鄭麗文本次訪問紐約時，他也會參與她在CFR的行程。石可為表示，鄭麗文對於台海問題的基本論述是「美國，尤其是川普總統，不樂見兩岸發生衝突、更不願捲入這場衝突；而她本人則是能確保台海和平的最佳人選」。
石可為表示，川普在與習近平會面後做出的相關表態，或許會給鄭麗文帶來一定程度的助力，因為她可以據此主張，既然台灣無法再對美國的支持抱有過高期望，尤其是軍售等具體事務面臨不確定性的情況下，那麼台灣最好的選項就是尋求與北京的更深度和解。
美國關心什麼？
石可為認為，鄭麗文一定也會面對美國高層的尖銳提問。首先，在華府政策圈內，最大公約數的共識是台灣應該增加國防投資，尤其是本土國防生產能力。而鄭麗文所領導的國會第一大黨國民黨對於特別國防預算的主張，卻沒有包含任何用於台灣本土國防生產，尤其是無人機等急需軍備的資金，甚至沒有納入仍在等待川普批准的140億元軍售項目。
「北京的傳聲筒」？
在鄭麗文啟程當日，「華爾街日報」發表的一篇報導直接將其此行描述為「帶著直接來自北京的消息」。
石可為表示，外界無法得知鄭麗文是否與北京存在持續性的直接溝通管道，更不會知道她本人在主觀上是否相信自己的一些發言。然而，從公開言論上看，鄭麗文的一些表述確實與北京存在非常明顯的相似性。比如，她在行前記者會上強調台灣必須拋棄冷戰思維，並呼籲重新定義第一島鏈的價值。石可為指出，「冷戰思維」在當時的語境下，是一種帶有深刻北京烙印和特定政治含義的語言。每當北京方面提到「冷戰思維」時，通常都是在指責美國。
「和平統一」的路徑？
在川習會後，國務卿魯比歐曾表示，「中國更希望台灣主動地、自願地歸順，他們希望看到台灣通過公投等民主形式同意『和平統一』的主張」。對於不希望台灣接受北京統治的人士來說，此番表態或許傳遞了一個令人擔憂的訊號：美方是否在暗示中國可以通過「統戰」手段誘導台灣民意，以此實現其吞併台灣的目的？
石可為認為，對於此番表態是否有可能鼓勵鄭麗文及國民黨進一步呼應統戰話語、並在台灣營造一種「公投統一」的氛圍的擔憂，這種情況或許會發生，但美國的一貫立場是尊重台灣通過民意表達和民主程序取得的共識。鄭麗文和國民黨則必須確保：任何與北京之間的談判結果，都要經過台灣人民的表決。
「川鄭會」有可能嗎？
石可為認為，如果是其他總統執政，與台灣在野黨領導人會面的可能性為零。川普雖然行事方式特殊，但親見鄭麗文的可能性也極低；川普政府內高層官員會見鄭麗文的可能性也較低。
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