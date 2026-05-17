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賈永婕稱「不當台灣人就走」 藍議員嗆：徹底「青鳥化」

記者張裕珍／桃園17日電
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國民黨桃園市議員詹江村嗆賈永婕，沒資格決定誰該離開台灣。（取材自詹江村臉書）
國民黨桃園市議員詹江村嗆賈永婕，沒資格決定誰該離開台灣。（取材自詹江村臉書）

台北101董事長賈永婕近日上藝人邰智源主持的YT節目「下班去吃飯」 ，兩人聊到台灣主體的議題，賈提到「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊」。對此，國民黨桃園市議員詹江村痛批，賈永婕徹底「青鳥化」了，沒資格決定誰該離開台灣！

賈永婕在YT節目「下班去吃飯」 當中，最後與邰智源聊到台灣主體的議題。邰智源說所有全世界的人都在幫台灣，只有台灣人在拆自己的台，說自己不是台灣人，賈認同並說：「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊！」接著笑說2人不要再講了，可能內容都會被剪掉。

對此，詹江村在臉書發文直指「賈永婕徹底青鳥化了！還妳一句話，不當台灣人就走」。

詹江村說，賈永婕舔美舔到無極限，完全不在乎台灣人的實質利益，真的那麼不想當台灣人就走，所以最後台灣成為一座荒島？

詹江村說，「我們就是因為愛台灣，我們想法跟川普也沒差異」，但青鳥不要刻意搞台獨，要多多跟中國大陸交流，「妳們青鳥就是不聽川普勸」。並指賈永婕這個酬庸董事長，為了金錢地位而感恩民進黨，把自己弄得越來越青鳥化。」

國民黨 賈永婕

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